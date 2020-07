Nowy sprzęt dla strażaków z Krzeszowa

[ZDJĘCIA] W miniony piątek, 10 lipca, druhowie – ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie z rąk wiceministra sprawiedliwości posła Marcina Warchoła odebrali nowy sprzęt o wartości 25 tysięcy złotych. Do strażaków z Krzeszowa trafiła m.in. nowoczesna piła i agregat prądotwórczy zakupione dzięki środkom z PZU.

– W skład całego zestawu, który otrzymaliśmy, wchodzi urządzenie do wyważania drzwi, węże do ratownictwa technicznego, agregat prądotwórczy, szelki do pracy na wysokości, piła motorowa i dwa hełmy bojowe – wylicza prezes OSP w Krzeszowie Jan Pac. – Ten sprzęt był nam potrzebny, tak samo jak potrzebni są nam ludzie. Sprzęt zawsze się przydaje, bo nie wiemy w jakim zakresie i kiedy będzie nam potrzebny. Mamy bardzo różny sprzęt, ale akurat tego nie mieliśmy. Pił mamy kilka, ale sprzęt ten jest często używany i po prostu się psuje.

Jak podkreśla prezes Pac, potrzeby OSP w Krzeszowie, tak jak wszystkich tego typu jednostek są duże. – Nie ma takiego gospodarstwa w którym wszystko by było. Mamy ciężki samochód, który ma 42 lata, trzeba go wymienić. Mamy samochód lekki, który ma 16 lat. Też należałoby go wymienić. Najnowsze nasze auto już ma 9 lat. Powoli musimy myśleć o wymianie samochodów na nowe – wyjaśnia Jan Pac. – Co do samego sprzętu, który jest wewnątrz tych aut, to wymieniamy na nowe tylko to co się zepsuje. Potrzeba nam teraz poważnych zakupów. Liczymy na pomoc pana wójta. W tym roku obchodzimy stulecie OSP Krzeszów i przydałby się nam taki większy urodzinowy prezent.

Sprzęt zakupiony dzięki wsparciu PZU strażakom przekazał wiceminister sprawiedliwości poseł na Sejm RP Marcin Warchoł. Jego zaangażowanie w pomoc krzeszowskiej jednostce podkreślał wójt gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.

– Dostaliśmy bardzo dużą pomoc ze strony pana ministra Warchoła i ministerstwa. Pomoc z PZU to także efekt dobrej ręki pana ministra – podkreśla wójt Stanisław Nowakowski. – Dziś przekazaliśmy sprzęt, który jednostka OSP w Krzeszowie otrzymała z PZU, ale w zeszłym roku także dostaliśmy dużo sprzętu w tym m.in. mundury, które zakupiono ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości.