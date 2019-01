Nowy sprzęt dla niżańskich policjantów

4 stycznia do niżańskich policjantów trafiło urządzenie do badania stanu trzeźwości oraz latarki z nasadkami do zatrzymywania pojazdów po zmierzchu. Sprzęt został przekazany policjantom przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Ma on służyć funkcjonariuszom w codziennej służbie.

Od 4 stycznia policjanci z patrolu i ruchu drogowego dysponują nowym sprzętem służącym do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego.

Sprzęt został przekazany policjantom w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Komendant Powiatowy Policji w Nisku kom. Dariusza Szybiak odebrał urządzenie do badania stanu trzeźwości oraz latarki z rąk Dyrektora Kamila Kalinki.

Sprzęt trafi do policjantów. Wszystkie przedmioty będą wykorzystywane przez funkcjonariuszy w codziennej służbie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Warto przypomnieć, że od wielu lat Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu wspiera niżańską Policję w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Od lat są prowadzone wspólne działania profilaktyczne w szkołach i przedszkolach. Największą popularnością cieszy się coroczny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Info: KPP Nisko