Nowy respirator trafił do szpitala

We wtorek odbyło się oficjalne przekazanie respiratora zakupionego przez miasto Stalowa Wola. Sprzęt za blisko 90 tys. zł trafił na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Sprzęt, który zakupiło miasto to model Elisa 600 firmy Löwenstein. – Jest to urządzenie z górnej półki, analogicznie porównując do rynku samochodowego to jest klasa premium. Znakomicie sprawdza się w trudnych sytuacjach, gdy dochodzi do niewydolności oddechowej pacjenta. O klasie tego sprzętu może świadczyć także fakt, że akurat ten typ respiratora został zamówiony przez rząd niemiecki w ilości 6,5 tysiąca sztuk. To urządzenie zostało tak skonstruowane, że cały czas ma przed sobą drogę rozwoju – mówił lek. Aleksander Zieliński kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

To siódmy sprzęt tej klasy na oddziale intensywnej terapii.