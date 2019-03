Nowy e-dowód już od 4 marca

Od 4 marca wydawane będą e-dowody, czyli dowody osobiste posiadające i warstwę graficzną, i elektroniczną. Schowany w nich chip będzie zawierał dane, które będą sczytywane za pomocą urządzeń np. w urzędach, w przychodniach czy na lotniskach. Ma to usprawnić załatwianie formalności.

Docelowo e-dowód ma stanowić narzędzie ułatwiające komunikację obywatela z urzędem. Jego warstwa cyfrowa ma także dodatkowo chronić obywatela przed skutkami użycia skradzionego bądź zgubionego dowodu. Warstwa elektroniczna dowodu będzie zawierała te same dane, które są zawarte w warstwie graficznej, uzupełnione o zdjęcie biometryczne i trzy certyfikaty.

Pierwszy z nich to certyfikat obecności. Jego obecność sprawi, że zbliżenie dowodu do terminala będzie bez wątpliwości potwierdzało, że osoba posługująca się dokumentem była w określonym miejscu (np. w urzędzie czy na lotnisku). Kolejne dwa certyfikaty: identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikat podpisu osobistego będą wymagały użycia jednego z dwóch PIN-ów, które obywatel otrzyma uaktywniając warstwę elektroniczną dowodu. Pierwszy z nich umożliwi korzystanie: z całej sieci internetowej urzędów, sprawdzanie stanu konta w ZUS, weryfikację korzystania z usług medycznych w ramach NFZ, złożenie lub sprawdzenie zeznania w urzędzie skarbowym, sprawdzenie punktów karnych itd. Drugi PIN służyć będzie do składania na odległość podpisu pod różnymi urzędowymi pismami.

Wnioski o e-dowody będzie można składać od poniedziałku, 4 marca 2019. Docelowo będą je mieli wszyscy Polacy, ale nastąpi to dopiero w 2029 roku. Dowody, które są obecnie w rękach obywateli będą obowiązywały, aż do upływu terminu ich ważności. Dokumenty, które w kolejnych miesiącach i latach będą traciły ważność zostaną wymienione na te z warstwą elektroniczną.

Od środy, 27 lutego 2019 roku, ze względu na prace techniczne, czasowo wyłączona zostanie możliwość elektronicznego złożenia wniosku o dowód osobisty. Chodzi o to, by wszystkie wnioski elektroniczne, które zostaną złożone mogły zostać obsłużone.

W piątek, 1 marca, od godz. 11.30 w urzędach miast i gmin w całym kraju nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu.