Nowoczesny sprzęt spawalniczy trafi do stalowowolskich studentów

We wtorek, 27 listopada, Politechnika Rzeszowska podpisała umowę z międzynarodowym koncernem LINCOLN Electric Bester. Z tej współpracy skorzystają studenci Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli.

Firma Lincoln zajmuje się projektowaniem, rozwojem i produkcją urządzeń do spawania łukowego, systemów zrobotyzowanych, cięcia plazmowego i gazowego oraz produkcji materiałów spawalniczych. W ramach zawartej umowy firma udzieli wsparcia w formie przekazania do użytkowania przez uczelnię nowoczesnych urządzeń spawalniczych do prowadzenia prac badawczych i naukowych.

– Cieszymy się, że możemy przekazać sprzęt i nasze materiały Politechnice. Nasza firma od wielu lat współpracuje w dziedzinie edukacji. W stanach Zjednoczonych, skąd wywodzi się Lincoln, te programy są powszechne. W tym roku w Polsce chcemy udostępnić studentom możliwość współpracy z nami i przekazać nieodpłatnie sprzęt do kształcenia przyszłych kadr spawalniczych. Praktykę, którą nabywa się zazwyczaj gdy zaczynamy pracę, studenci będą mogli nabyć już w czasie nauki – mówi Dariusz Baluch, dyrektor rozwoju sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie Lincoln.

Międzynarodowa firma pod kontem specjalności Wydziału – inżynieria spawalnictwa – nieodpłatnie przekaże nowoczesny sprzęt o wartości ponad 70 tys. złotych.

– Jest to urządzenie trzyfazowe z podajnikiem drutu, który jest wymagany z uchwytem spawalniczym i z akcesoriami typu rolki podające końcówki prądowe. To sprzęt wysokiej jakości, wieloprocesowy, dzięki któremu możemy spawać drutem, litem, drutem proszkowym czy elektrodą otuloną – mówi Marcin Stankowski z firmy Lincoln.

W ramach współpracy studenci będą mogli brać udział w praktykach zawodowych w europejskiej siedzibie firmy w Bielawie. Podczas praktycznych ćwiczeń, młodzież pozna zasady funkcjonowania nowoczesnych sprzętów spawalniczych oraz metody spawania. Jedną z nich jest na przykład spawanie wirtualne, które obecnie staje się coraz popularniejsze ze względu na ekologię.