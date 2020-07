Nowoczesne firany nie muszą być nudne, czyli dzisiaj wybrać firany

Firanki to jeden z najbardziej klasycznych sposobów na dekorację okna. Mimo pojawienia się wielu innych opcji, ich popularność nie słabnie. Co więcej – poza wnętrzami urządzonymi na tradycyjną modłę – często są też wykorzystywane w mieszkaniach zaaranżowanych zdecydowanie nowocześnie. Ułatwia to szeroki wybór modeli, różniących się nie tylko projektem, ale też użytym do ich produkcji materiałem.

By dobrze prezentowały się w nowoczesnym, pełnym designerskich mebli i dodatków, pomieszczeniu, do ich wyboru warto dobrze się przyłożyć. Jakie aspekty będą jednak najważniejsze? Na co zwrócić uwagę, by wybrać nowoczesne, dobrze wyglądające firany do salonu? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Najważniejsze: ustal wymiary firanki

Niezależnie od stylu firany, by dobrze się prezentowała, musi mieć odpowiednie rozmiary. Jeśli chodzi o wysokość, ta zależy od naszej wizji wnętrza. Jeżeli pod oknem zlokalizowany jest grzejnik, dobrym rozwiązaniem będą firany sięgające blisko podłogi – w ten sposób zamaskujemy ten niezbyt estetyczny element. Na krótszą firanę warto zaś zdecydować się, kiedy pod oknem zamierzamy ustawić na przykład dekoracyjny mebel, kwiaty lub akwarium.

Dla końcowego efektu jeszcze ważniejsza okazuje się szerokość firanek. By wybrać właściwą opcję, należy zmierzyć okno, a do otrzymanego wyniku dodać 80-100 procent jego wartości – w zależności od tego, jak bardzo pomarszczone mają być firanki.

Wybierz sposób zawieszenia firanki

Ten aspekt wpływa nie tylko na wygląd firanek, ale też wygodę i szybkość ich wieszania. Najbardziej klasyczne rozwiązania to na pewno żabki, jednak mają one kilka poważnych wad. Pierwsza to dość trudne wieszanie. Druga – zwiększone ryzyko zerwania żabek, która będzie szczególnie ważna dla rodziców dzieci oraz osób często przesuwających firankę. Nie bez znaczenia jest też ich wygląd, lepiej sprawdzający się raczej w klasycznych wnętrzach.

Do nowoczesnych wnętrz lepiej jest dobierać firany wieszane w inny sposób. Dobrym pomysłem mogą okazać się na przykład przelotki. Dobrze wypadają zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wyglądu. Ich wieszanie jest banalnie proste – wystarczy przełożyć je przez drążek karnisza. Świetnie też się prezentują, a wykonane z nierdzewnych metali przelotki dobrze komponują się z wieloma elementami obecnymi w nowocześnie urządzonych mieszkaniach. Firany wieszane na przelotkach dostępne są na https://alena-firany.pl/firany-nowoczesne.html.

Jaki materiał na nowoczesne firanki?

Wybierając firanki nowoczesne, należy też zwrócić uwagę na materiał, z którego zostały wykonane. To on w największym stopniu decyduje o ich wyglądzie oraz o tym, czy dopasują się do danego wnętrza. W nowoczesnych mieszkaniach najlepiej sprawdzają się następujące materiały:

muślin lniany: tkanina jest miękka i lekko transparentna – doskonale sprawdzi się więc do wnętrz, których właściciele chcieliby je delikatnie zaciemnić. Świetnie skomponuje się z dodatkami w stylu eco;

woal: ta lejąca tkanina szczególnie dobrze będzie prezentować się w dużych oknach – zwłaszcza, jeśli pozwolimy spłynąć jej do podłogi;

tiul: polecane przede wszystkim do wnętrz, które mają być dobrze nasłonecznione. Łatwo jest też je ułożyć, aczkolwiek przed powieszeniem wymagają prasowania.