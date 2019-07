Nowe wnioski o 500 plus już od 1 lipca!

Wnioski o 500 plus na pierwsze dziecko można składać już od 1 lipca za pośrednictwem Internetu, a od 1 sierpnia w wersji papierowej. Razem z przyznaniem 500 plus na pierwsze dziecko znika kryterium dochodowe, przez które program wcześniej obejmował tylko niektóre rodziny.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która weszła w życie 1 lipca, wprowadza zmiany w ustawie Rodzina 500 plus. Od teraz świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Program obejmuje również placówki opiekuńczo-wychowawcze.

– Zachęcam państwa do składania wniosków już dzisiaj, od 1 lipca w formie elektronicznej. Możemy to zrobić za pomocą platformy emp@tia, ePUAP, portalu usług elektronicznych PZU i bankowości elektronicznej. Od 1 sierpnia będziemy mogli złożyć dokumenty w formie papierowej. Dokumenty będą przyjmowane w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 7, w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu, czyli od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30. Dokumenty można również przesłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej – przypomina Renata Knap, wiceprezydent Stalowej Woli.

Część rodziców ma już przyznane świadczenie, które obowiązuje do 30 września 2019 roku, na drugie i kolejne dziecko. Od 1 lipca rodziny składają jeden wspólny wniosek na wszystkie dzieci i na bazie tego wniosku przyznane będzie świadczenie na pierwsze dziecko, na które do tej pory nie pobierali świadczenia.

Rodzice powinni pamiętać, że składając wniosek w okresie od 1 lipca do 30 września, mają gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada. Natomiast jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Przykładowo złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do końca roku, ale z wyrównaniem jedynie od października

Wnioski złożone od 1 lipca będą obowiązywały do 31 maja 2021 roku.

Obecnie w gminie Stalowa Wola świadczenia z programu 500 plus wypłacane są na około 4 tys. 700 dzieci, to znaczy, że z pomocy od państwa korzysta ponad 3 tys. rodzin. W ubiegłym roku na 500 plus Urząd Miasta Stalowej Woli wypłacił ponad 29 mln zł.

– Po przeanalizowaniu liczby rodzin, szacujemy, że teraz będzie to dwukrotnie większa liczba. Będziemy mieć tych dzieci około 9 tys. 680 – mówi Renata Knap.

Wiceprezydent zachęca również rodziców do skorzystania z programu Dobry Start, z którego na każdego ucznia, bez względu na dochód rodziny, można dostać raz do roku dodatkowe 300 zł. Świadczenie wypłacane jest na uczniów do 20 roku życia, a w przypadku młodzieży niepełnosprawnej do 24 lat.

Osoby chcące uzyskać szczegółowych informacji na temat programu Rodzina 500 plus, mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu Miasta w Stalowej Woli pod numerem telefonu: 15 643 34 85.