Nowe obowiązki kierowców

Co to jest „korytarz życia” i „jazda na suwak”? – pytają Czytelnicy „Sztafety”.

Od 6 grudnia 2019 r. kierowcy muszą pamiętać o zmianach w przepisach ruchu drogowego, które zostały wprowadzone ustawą z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Nowe przepisy określają zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach, tj. gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

Korytarz życia

Co to jest „korytarz życia”? Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w przypadku zatoru i zbliżającego się samochodu na sygnale, kierowcy będą mieli obowiązek ustąpić mu miejsca w jasno sprecyzowany sposób. To szczególnie istotne na autostradach i drogach ekspresowych. W skrócie – razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych, kierujący poruszający się drogą z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku będą mieli obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni.

Z kolei na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi będą obowiązani do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi swoich pasów.

Z tak utworzonego przejazdu mogą korzystać wyłącznie pojazdy uprzywilejowane. Nie mogą nim przejechać inne pojazdy, nie wolno także zawracać takim korytarzem, aby wyjechać nim z korka, chyba że policjanci wydadzą kierowcom takie dyspozycje.

Zasady dotyczące utworzenia „korytarzy życia” reguluje art. 9 znowelizowanej ustawy, który brzmi:

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

3. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do pojazdów zarządców dróg lub pomocy drogowej biorących udział w akcji ratowniczej.

Jazda na suwak

Na czym dokładnie polega jazda na suwak? Gdy np. mamy do czynienia z remontem drogi dwupasmowej lub trzypasmowej lub gdy jeden z pasów ruchu kończy się albo jest zablokowany i do dyspozycji pozostaje tylko jeden pas ruchu, lub z trzech dwa. Korzystając z jazdy na suwak ma dojść do upłynnienia ruchu. Bardzo ważne jest, by dojeżdżać do końca pasa, który się kończy (zwężenia jezdni). Tam na zmianę przejeżdżają wtedy samochody z obu pasów, jeden z lewego, jeden z prawego.

Oznacza to, że podstawowa zasada się nie zmienia. Kierowca zmieniający pas ruchu musi ustąpić pierwszeństwa temu, który już tym pasem jedzie, a także kierowcy, który również chce wjechać na ten pas i jest z jego prawej strony.

Zasada ta przestaje jednak obowiązywać „w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości”, czyli w praktyce w korkach, gdy jeden z pasów ruchu kończy się albo jest zablokowany, np. z powodu wypadku, remontu czy awarii stojącego na nim samochodu. Wtedy właśnie obowiązuje jazda na suwak. Kierowca jadący sąsiednim, czynnym pasem ruchu ma obowiązek przepuścić jeden samochód zjeżdżający z kończącego się pasa. Ma to zrobić bezpośrednio przed przeszkodą na kończącym się pasie. Mamy więc prawo dojechać do samego końca zanikającego pasa i dopiero tam wjechać na przejezdny pas.

Na jezdniach z trzema lub więcej pasami, gdy dwa z tych pasów kończą się lub są zablokowane, kierowca jadący czynnym pasem musi przepuścić dwa samochody – najpierw ten z prawej, potem z lewej strony.

Zasady dotyczące utworzenia „jazdy na suwak” reguluje art. 22 ustęp 4 znowelizowanej ustawy, który brzmi:

4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.

4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.

Powyższe zmiany na początku mogą przysporzyć kierowcom trudności, jednak podobne rozwiązania od lat skutecznie funkcjonują w wielu krajach europejskich.

Bożena Kolba