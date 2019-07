Nowe narzędzia na nowy blok operacyjny

Do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, trafią narzędzia operacyjne za kwotę ponad pół miliona złotych. Zakup sprzętu, który doposaży nowy blok operacyjny, zostanie dofinansowany z Funduszu Sprawiedliwości.

10 lipca w stalowowolskim szpitalu miało miejsce otwarcie nowoczesnego bloku operacyjnego. Inwestycja, na którą składa się: 5 sal operacyjnych z zapleczem do przygotowania pacjenta do zabiegu, sala wybudzeniowa (pooperacyjna) na 6 stanowisk oraz 3 sale zabiegowe pracowni endoskopowej, wyniosła ponad 25 mln złotych.

Sama najnowocześniejsza aparatura, stół operacyjny, nie wystarczą jednak by uratować komuś życie. Niezbędne są również narzędzia chirurgiczne, których jak mówi dyrektor stalowowolskiego szpitala Edward Surmacz, zawsze brakuje.

Władze powiatu wychodząc naprzeciw potrzebom szpitala, złożyły wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości, o dofinansowanie zakupu niezbędnych narzędzi. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez ministra i na chwilę obecną jest w fazie realizacji.

– Będą to narzędzia niezbędne na bloku operacyjnym, jak: zestawy do trepanacji czaszki, narzędzia do zabiegów ortopedycznych, chirurgicznych, okulistycznych i laryngologicznych. Szczególnie dedykowane są pacjentom, którzy zostali poszkodowani w wypadkach drogowych. Mamy różne sytuacje na drogach i nie tylko, których nie da się przewidzieć, dlatego tak ważne jest żeby dwa/trzy zestawy narzędzi zawsze były w rezerwie – mówi Edward Surmacz, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Koszt zakupionych narzędzi prawdopodobnie przekroczy kwotę pół miliona złotych.