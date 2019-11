Nowe auto dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

– Naszą misją i celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków – mówił starosta niżański Robert Bednarz, podczas przekazania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Nowe auto 29 listopada trafiło na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

20-osobowy mercedes sprinter jest w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, również na wózkach inwalidzkich. W aucie znajdują się uchwyty i stopnie ułatwiające wsiadanie. Na wyposażeniu są również najazdy do wprowadzania wózków inwalidzkich.

– Po raz kolejny naszą odpowiedzialną postawą, pełną zaangażowania i troski, podejmujemy kroki ku temu, aby pomagać tym, którzy tej pomocy oczekują w sposób szczególny – powiedział starosta niżański Robert Bednarz.

Kwota, za którą powiat niżański zakupił 20-osobowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych, wyniosła 325 tysięcy złotych, z czego 228 tys. stanowiło dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Zakup samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych jest po to, aby zapewnić swobodne przemieszczanie się, komfortowe warunki przewozu, ale przede wszystkim po to, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym podopiecznym, podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem – dodał starosta powiatu niżańskiego.

Maciej Szymański, dyrektor podkarpackiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wspomniał czasy, kiedy po raz pierwszy, kilkanaście lat temu, oglądał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem.

– Część z państwa pewnie pamięta, jak wtedy wyglądał. Teraz jest to piękne i godne miejsce do nauki dla młodzieży. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jestem też dumny z tego, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w jakiejś małej mierze mógł się przyczynić do tego, że ta szkoła tak dzisiaj wygląda. Bardzo się cieszę, że to kolejna inwestycja, którą mogliśmy wesprzeć właśnie w tym ośrodku – mówił Maciej Szymański.

Radości nie ukrywała również Marta Szczepańska, dyrektor rudnickiego SOSW.

– Z całego serca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za to wielkie dobro, za to, że możemy się rozwijać i udzielać jak najszerszej pomocy osobom niepełnosprawnym, które są dla nas najważniejsze – powiedziała Marta Szczepańska.