Nowa karetka dla stalowowolskiego szpitala

[Zdjęcia] Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli otrzymał dofinansowanie w wysokości 400 tys. złotych na zakup kolejnego ambulansu. Informację o nowej karetce przekazała, 3 września, wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Zakup odbędzie się w ramach programu wymiany ambulansów, stanowiącego część reformy systemu ratownictwa medycznego. Zgodnie z założeniami, rozdysponowanych zostanie ponad 200 nowych karetek. Innowacyjne pojazdy zapewnią bezpieczeństwo nie tylko pacjentom, ale przede wszystkim zapewnią komfort pracy zespołom ratownictwa medycznego.

– Z budżetu państwa zostaną wygospodarowane środki w wysokości 80 mln złotych na sfinansowanie zakupu karetek w całym kraju. Pieniądze trafią do szpitali, które dysponują ambulansami pracującymi dłużej niż 6 lat i z przebiegiem ponad 300 tys. kilometrów. Dbamy o to, aby wymiana taboru ambulansów następowała sukcesywnie. By komfort pacjentów transportowanych tymi karetkami do szpitalnych oddziałów ratunkowych był zapewniony, aby pracownicy medyczni, lekarze, którzy udzielają świadczeń w tych karetkach mieli też komfortowe warunki pracy – mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Obecnie w systemie ratownictwa medycznego w powiecie stalowowolskim jeżdżą cztery karetki. Dwie zostały zakupione przez samorząd, a dwie ze środków rządowych.

– W ruchu cały czas mamy trzy karetki, jedną tzw. „eskę” i dwie karetki „P”. W rezerwie zawsze musimy mieć dwa ambulanse, dlatego ten nowy bardzo nam się przyda – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.