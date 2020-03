Niżańskie starostwo zamknięte dla klientów

Od poniedziałku, 16 marca, nieczynne dla klientów będzie Starostwo Powiatowe w Nisku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy.

– W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, działając w celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się go i ograniczania ryzyka zakażenia nim, podjąłem, na czas epidemii, decyzję dotyczącą reorganizacji pracy Starostwa Powiatowego w Nisku, we wszystkich Wydziałach Starostwa oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędzie Pracy. Od dnia marca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Nisku ogranicza pracę urzędu. Wydziały będą nieczynne dla bezpośredniej obsługi interesantów, natomiast pracownicy nie przerywają pracy urzędu – informuje z wydanym komunikacie starosta niżański Robert Bednarz.

Kontakt z pracownikami Starostwa Powiatowego jest możliwy tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej: boi@powiat-nisko.pl i telefonicznie pod numerem telefonu: 15 841 27 00 (centrala). Numery telefonów i adresy meilowe do wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku znajduje się na stronie www.powiatnizanski.pl w zakładce „O Powiecie – Organizacja – Wydziały Starostwa”. Możliwe jest również załatwienie spraw przez ePUAP/profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwana wszcząć sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Płatności można dokonywać na konto Starostwa Powiatowego w Nisku.

– Do pomieszczeń i budynków Starostwa Powiatowego wpuszczani będą jedynie pracownicy urzędu oraz osoby, których przebywanie w urzędzie będzie uzasadnione. Proszę państwa o wyrozumiałość i zrozumienie sytuacji w trosce o zdrowie i życie nas wszystkich – czytamy w komunikacie.

Numery telefonów i adresy meilowe do kontaktów z PCPR i PUP w Nisku kierownictwo tych jednostek poda na stronach internetowych i na drzwiach urzędów.