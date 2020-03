Niżański urząd wprowadza środki ostrożności

Urząd Gminy i Miasta Nisko, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej oraz Centrum Usług Wspólnych w Nisku na razie funkcjonują bez zmian, z zachowaniem koniecznych zasad higieny. Niżański Urząd Stanu Cywilnego załatwia tylko sprawy związane z wystawieniem aktu zgonu. Pozostałe sprawy będą załatwiane tylko telefonicznie. W urzędzie miejskim zawieszono także do końca marca przyjmowanie deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie śmieciami. Takie środki ostrożności prowadzono w Nisku w związku z zagrożeniem koronawirusem.

– W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu gminy i jednostek gminnych zwracam się z prośbą o ograniczenie do minimum liczby osób zaangażowanych w załatwianie spraw w tych instytucjach. Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zachorowań i rozprzestrzeniania się koronawirusa, zalecamy odwiedzanie placówek samodzielnie, bez osób towarzyszących, chyba że jest to konieczne do załatwienia określonej sprawy. Zachęcam do kontaktu telefonicznego i mailowego. Wszystkie dane kontaktowe do pracowników urzędów dostępne są na stronie https://nisko.pl/urzad-gminy-i-miasta/zalatwianie-spraw – informuje burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk. – Wszystkim mieszkańcom, w tym szczególnie osobom starszym, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania, rekomenduję ograniczenie kontaktów w większych grupach ludzi. Jednocześnie zalecam przestrzeganie podstawowych zasad higieny rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Osoby starsze wymagające pomocy proszę o zgłaszanie się telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku pod numer telefonu 15 841 56 65.

Burmistrz zachęca także do bieżącego śledzenia oficjalnej strony internetowej gminy www.nisko.pl, na której będą zamieszczane aktualne informacje związane z sytuacją w gminie.

– Liczę na Państwa zrozumienie oraz zapewniam, że na bieżąco monitoruję sytuację epidemiologiczną i w ramach posiadanych kompetencji podejmę wszelkie konieczne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszej gminy – zapewnia niżański burmistrz.