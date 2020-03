Niżański „Sokół” zawiesza działalność

Na terenie gminy i miasta Nisko do odwołania nie będą odbywały się żadne imprezy o charakterze masowym. Oznacza to, że zawieszone zostają wszystkie zajęcia i imprezy kulturalne oraz sportowe odbywające się w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w obiektach sportowych na terenie gminy i miasta Nisko. Miejska Biblioteka Publiczna nie będzie wypożyczać książek do odwołania, a niżańskie kino „Sokół” odwołało wszystkie projekcje filmowe.

– Działalność Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji również zostaje czasowo zawieszona. Planowane w najbliższy piątek pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Wieki niezupełnie ciemne” zostaje odwołane. Wykład odbędzie się w innym terminie, o którym będziemy informować – poinformowała kustosz NCHiT, Karolina Kutyła.

Kamila Brzezińska