Niżański problem ze śmieciami

Odbierająca z terenu gminy Nisko śmiecie firma FCC Tarnobrzeg od kilku dni nie wywiązuje się w umowy. Jak informują władze gminy, samorządowi nie udało się dojść z przedsiębiorstwem do porozumienia. Powodem, dla którego FCC nie odbiera śmieci od mieszkańców Niska i sołectw są pieniądze. Przedsiębiorstwo chce podniesienia stawki za odbiór śmieci.

– W związku z wystąpieniami FCC Tarnobrzeg sp. z o.o., były prowadzone w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko rozmowy w sprawie zmiany warunków umowy nr ZP.272.45.2016 z dnia 26.10.2016 r. na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Nisko. Gmina i Miasto Nisko nie miała możliwości, zgodnie z prawem, podwyższyć kwoty obowiązującego wynagrodzenia do wysokości oczekiwanej przez spółkę – informuje burmistrz Waldemar Ślusarczyk. – Spełnienie oczekiwań spółki nie mogło być przyjęte w ramach obowiązujących przepisów prawa i zawartej umowy. Negocjacje prowadzone przez strony nie doprowadziły do osiągnięcia kompromisu.

Jak zapewnia burmistrz, Gmina Nisko podejmuje działania w celu jak najszybszego zorganizowania zastępczego odbioru odpadów i usunięcia uciążliwości dla mieszkańców. W najbliższym terminie mieszkańcy otrzymają nowy harmonogram odbioru odpadów.

– Zwracam się z apelem do mieszkańców o cierpliwość i zrozumienie zaistniałej sytuacji – prosi niżański burmistrz.

O wyjaśnienie zaistniałej sytuacji poprosiliśmy władze FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.

– Zarząd FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. oświadcza, że w związku z nieosiągnięciem do dnia 9 stycznia 2019 r. porozumienia z Gminą Nisko, w zakresie warunków dalszego świadczenia usług odbioru odpadów na terenie gminy, z dniem 10 stycznia 2019 roku, spółka zmuszona została zaprzestać realizowania usługi – wyjaśnia w przesłanym do Sztafety oświadczeniu Michał Pudil, dyrektor operacyjny FCC. – FCC Tarnobrzeg od kilku miesięcy prowadziła rozmowy z gminą Nisko dotyczące ponownej kalkulacji wynagrodzenia za usługi świadczone w wykonaniu umowy nr ZP.272.45.2016 z 26.10.2016 r. na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko. Konieczność aktualizacji ww. wynagrodzenia wynikała z nadzwyczajnej zmiany warunków prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami, która nastąpiła od daty zawarcia ww. umowy, w szczególności w trakcie roku 2018, a która prowadziła do nieprzewidywanego i drastycznego wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z Gminy Nisko, skutkującego istotną dysproporcją ekonomiczną pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. Wzrost ww. kosztów, a w konsekwencji wartości oferty, wynika przede wszystkim z dwóch czynników: z kilkukrotnego wzrostu ilości generowanych frakcji odpadów zbieranych selektywnie na terenie gminy Nisko oraz wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów na instalacjach zewnętrznych.

Jak wyjaśnia Michał Pudil, w trakcie trwania umowy ilość odpadów generowanych na terenie gminy Nisko wzrosła w sposób diametralny (o prawie 50%). I tak np. ilości pochodzących z gminy tworzyw sztucznych wzrosły ponad 2 krotnie, odpadów wielkogabarytowych ponad 3 krotnie, a odpadów zielonych – 3,5 krotnie. Wzrost ten spowodował drastyczne zwiększenie kosztów odbioru i zagospodarowania tych odpadów, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty.

– Drugim czynnikiem zmuszającym FCC Tarnobrzeg do wnioskowania o zmianę ceny, jest znaczny wzrost kosztów unieszkodliwienia odpadów w instalacjach przetwarzania odpadów spowodowany przede wszystkim drastycznym wzrostem opłaty środowiskowej w wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 marca 2017 r., która w 2017 r. wynosiła 120,76 zł za tonę odpadów komunalnych, w 2019 r. wzrosła do 170 zł oraz generującymi dodatkowe koszty zmianami na rynku gospodarki odpadami. Należy do nich zliczyć zmiany warunków rynkowych zbytu paliwa alternatywnego produkowanego z odpadów komunalnych i zaostrzenie kryteriów jakościowych, jakie musi spełnić to paliwo, by zostać przyjęte do współspalania. Koszty przyjęcia i zagospodarowania odpadów na instalacjach produkujących te paliwa wzrosły średnio o 60%. Znaczące jest również wprowadzone z końcem 2017 r. embargo zakazujące importowania do Chin 24 rodzajów odpadów, w tym odpadów objętych przedmiotem Umowy z Gminą Nisko. Spowodowało to bardzo duży wzrost cen w zakładach zajmujących się recyclingiem tych odpady na rodzimym rynku – informuje w oświadczeniu Pudil. – Wszystkie te czynniki są czynnikami zewnętrznymi, na które spółka nie miała wpływu. Czynniki te nie były możliwe do przewidzenia w momencie przygotowywania oferty oraz zawierania umowy w 2016 roku. Brak reakcji Zarządu FCC Tarnobrzeg sp. z o.o. na okoliczności powodujące powstanie po stronie Spółki istotnej szkody, mógłby stanowić działanie na szkodę spółki i pozostawałby w sprzeczności z obowiązkami Zarządu spółki kapitałowej, wynikającymi z przepisów Kodeksu spółek handlowych. W związku z brakiem porozumienia z Urzędem Miasta i Gminy Nisko, Zarząd FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. zmuszony był wypowiedzieć umowę na odbiór odpadów na terenie gminy, gdyż świadczenie umowy na aktualnych warunkach naraziłoby spółkę na rażące straty. Jednocześnie informujemy, że nadzwyczajne okoliczności związane z drastyczną zmianą warunków prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami, w tym istotny wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, dotyczą wszystkich podmiotów prowadzących legalną działalność na rynku gospodarki odpadami. Okoliczność ta – wedle wiedzy Zarządu FCC Tarnobrzeg sp. z o.o. – skutkuje renegocjacją wynagrodzeń z tytułu umów obejmujących odbiór i zagospodarowanie odpadów z wielu gmin w Polsce, a w braku porozumienia odnośnie nowych warunków cenowych – rozwiązywaniem tych umów.