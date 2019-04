Niżański „Elektryk” wśród najlepszych w kraju

Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku uczestniczyli w 25. finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej. Było to jedno z większych wydarzeń tego dnia, podczas Poznań Motor Show 2019, na Międzynarodowych Targach Poznańskich.- Uczestnicząc w Targach Techniki Motoryzacyjnej i Motor Show 2019 oraz w XXV Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej sprawdziliśmy swoją wiedzę, zdobyliśmy nowe doświadczenia, które wykorzystamy do dalszej pracy – mówi Bartłomiej Kowal uczeń klasy IA RCEZ w Nisku.

Rywalizowało ze sobą blisko trzystu uczniów szkół z całej Polski. Uczestnicy byli podzieleni według kategorii szkół: technikum i zasadnicza szkoła zawodowa.

Po części pisemnej jury wyłoniło po pięciu najlepszych uczniów z każdego typu szkoły. Drugą częścią turniejowych zmagań był etap praktyczny, który przeprowadzono na stanowiskach przygotowanych na terenie targów, z wyposażeniem technodydaktycznym laboratoriów i pracownią zawodową, dla specjalności elektronika i elektrotechnika pojazdów samochodowych. Na bardzo nowoczesnym sprzęcie, produkowanym na potrzeby wyposażania szkolnych pracowni samochodowych, laboratoriów, uczelni, ośrodków praktycznego doskonalenia, uczestnicy zestawiali na tablicach obwody elektryczno – elektroniczne, dokonywali różnych pomiarów i sprawdzali pracę elektrycznych urządzeń pojazdów samochodowych. Ocenie podlegała poprawność i dokładność wykonania zadań turniejowych oraz czas ich realizacji.

Marian Chrapko, opiekun uczestników turnieju tłumaczy, że było to wydarzenie bardzo pożyteczne dla wszystkich, ze względu m.in. na możliwość wymiany doświadczeń zawodowych między nauczycielami. W czasie sprawdzania prac konkursowych przez jury, organizatorzy zapewniali uczniom różnego rodzaju atrakcje, np. lokalizacja turnieju na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, dzięki czemu uczestnicy, wraz z opiekunami, mogli zagospodarować każdą wolną chwilę na zgłębianie wiedzy, korzystając z profesjonalnych stanowisk wystawowych. Nauczyciele przedmiotów zawodowych, opiekunowie uczestników turnieju, wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu na temat „Układy „Start Stop” oraz zasilanie dwupaliwowe, jako sposoby ograniczenia emisji substancji szkodliwych przez silniki spalinowe”.

– Jesteśmy szkołą, która stawia duży nacisk na przygotowanie absolwentów do rzetelnego wykonywania zawodu. Staramy się postrzegać ucznia, jako aktywnego uczestnika, w jego indywidualnym rozwoju, zapewniając mu szeroki wachlarz możliwości kształcenia. Dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym, uczniowie korzystają z profesjonalnych firm i doradztwa zawodowego. Doskonałym sprawdzianem zdobytych umiejętności jest właśnie uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach i turniejach, co świadczy, że dobrze przygotowujemy naszą młodzież do przyszłej pracy zawodowej oraz uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kraju – zauważa dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel.

W Turnieju brała udział reprezentacja szkolna RCEZ w składzie: Bartosz Buczek IIA, Dawid Młynarski IIA i Bartłomiej Kowal IA. Uczniowie „Elektryka” rywalizowali w kategorii technika.

– Uczestnicy turniejów takich jak ten, to bardzo dobre zaplecze dla pracodawców. Co więcej, ci pracodawcy są tutaj na miejscu. Spotykają się z nimi już podczas finału – mówił Kuba Bielak, dziennikarz i ekspert motoryzacyjny, prowadzący Akademię Bezpiecznej Jazdy, który podkreślił, że wszystkie działania motywujące uczniów do dodatkowej nauki zawsze warte są uwagi.

– Największe targi motoryzacyjne w Europie Środkowej MOTOR SHOW 2019, to doskonała okazja, by zobaczyć najnowsze modele samochodów i motocykli, poznać nowoczesne technologie w nich zastosowane oraz prześledzić proponowane napędy alternatywne. Przez te kilka dni, w jednym miejscu, zebrali się ludzie tworzący świat motoryzacji: pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, handlem czy usługami, przedstawiciele organizacji branżowych a także użytkownicy i wielbiciele różnego typu pojazdów silnikowych, wśród których ważną grupę stanowią nauczyciele i młodzież zdobywająca kwalifikacje do pracy w sektorze motoryzacji. Zwłaszcza dla tych ostatnich, to czas, kiedy mogą połączyć swoją pasję z początkiem drogi zawodowej. Organizowanie tego typu imprez uświadamia nam wszystkim, jak warto inwestować w młode pokolenie, które z dużym zaangażowaniem śledzi i analizuje nowe technologie pojawiające się w technice – mówi starosta niżański Robert Bednarz.

Wyjazd do Poznania na Targi Techniki Motoryzacyjnej, Motor Show Poznań 2019 oraz możliwość startu w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej była możliwa dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego.