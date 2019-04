Niżańska „Kontynuacja” świętowała dekadę na scenie

[ZDJĘCIA] W sobotę, 13 kwietnia, w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” miał miejsce wyjątkowy jubileusz. 10-lecie swojej działalności świętował amatorski Teatr „Kontynuacja”. Co prawda 10 lat na scenie niżańskim aktorom upłynęło już w 2017 roku, jednakże dopiero teraz mogli oficjalnie podsumować swój dorobek teatralny i zaangażowanie aktorskie.

Na uroczystości zebrali się aktorzy Teatru „Kontynuacja” oraz jego sympatycy. Zaproszeni goście składali podziękowania oraz kwiaty na ręce wieloletniego reżysera grupy Marka Urbana i aktorów.

Specjalne podziękowania otrzymali także wszyscy zaangażowani w działalność niżańskiej grupy, począwszy od reżyserów, aktorów, pomysłodawców i wykonawców scenografii, realizatorów dźwięku i muzyki, obsługi technicznej oraz suflera i inspicjenta.

Aktorzy Teatru „Kontynuacja” wykonują na co dzień różne zawody, połączyła ich jednak wspólna pasja, zamiłowanie do sztuki oraz potrzeba konturowania ponadczasowych wartości, do czego właśnie nawiązuje nazwa grupy. Od początku działalności teatru, związani są z nim Marek Urban, Ewa Błądek, Wiesław Kieżun oraz Bogusław Pelc.

Teatr amatorski „Kontynuacja” rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2007 roku, we współpracy z Towarzystwem Kultury Chrześcijańskiej „Logos”. Wtedy też dla uczczenia 100. rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego w Nisku wystawiono widowisko teatralno-lalkowe „Wesele”. Spektakl ten od razu spotkał się z wielkim uznaniem publiczności, dlatego też grupa postanowiła zająć się przygotowaniem kolejnych sztuk. Niżańska „Kontynuacja” zaadoptowała między innymi takie arcydzieła jak: „Zemsta” oraz „Śluby panieńskie” autorstwa Aleksandra Fredry, „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, „Odprawa posłów greckich” pióra Jana Kochanowskiego, czy też „Rewizor” Mikołaja Gogola. Sztuki te wystawiane były nie tylko Nisku, ale również w całym regionie. Niżańscy artyści gościli w 36 miastach i miejscowościach oraz za granicą.

Do chwili obecnej aktorzy „Kontynuacji” wystawili w sumie 157 spektakli, a obejrzało je kilkanaście tysięcy osób.

Kamila Brzezińska