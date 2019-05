Niżańscy żeglarze na regatach w Pucku i Krakowie

Dwa tygodnie po powrocie Włoch z 37. Lake Garda Meeting Optymist, największych na świecie regatach jachtów klasy Optymist, rozgrywanych na jeziorze Garda, żeglarze Jacht Klubu Nisko, udali się na zgrupowanie i regaty o Puchar Klubu Sportowego Zatoka Puck.

– Pierwsze sześć dni trenowaliśmy razem z zawodnikami Yacht Klubu Tarnobrzeg – bo to był nasz wspólny wyjazd – w całkiem nowych nieznanym dla dzieci warunkach – mówi trener Mateusz Źródłowski. – Duża fala, bardzo mocne wiatry, temperatura wody około 9 stopni – to było dla nich bardzo duże wyzwanie. Nie obyło się bez wywrotek oraz uszkodzeń w sprzęcie. To nie to samo, co Włochy, gdzie woda miała 16 stopni i świeciło słoneczko.

W ostatnie dwa dni odbył się regaty, jedne z najważniejszych w Polsce, które rozgrywane są na Zatoce Puckiej od 12 lat. Niżanie startowali w grupie B w klasie Optimist. Do rywalizacji przystąpiło 245 zawodników z całej Polski.

Pierwszego dnia odbywały się eliminacje – panowały bardzo trudne warunki atmosferyczne: silny wiatr oraz duża fala – a drugi dzień zawody finałowe. Wyłoniły one trzy floty: złotą, srebrną oraz brązowa. Do floty złotej zakwalifikowała się Blanka Bobula z Tarnobrzega, do srebrnej Mikołaj Waszkiewicz (10 lat) z niżańskiego Jacht Klubu. We flocie brązowej kontynuowali rywalizację: Tomasz Tęcza (10 lat), Mateusz Grzebyk (12 lat) oraz Łukasz Grzebyk (11 lat).

W najwyższej, złotej kategorii Blanka Bobula z tarnobrzeskiego Jacht Klubu zajęła 56. miejsce. W srebrnej Mikołaj Waszkiewicz zajął 110 miejscu. – W swojej kategorii wiekowej był 15 na 75 sklasyfikowanych żeglarzy. Warto wspomnieć, że były takie biegi, które Mikołaj ukończył na trzeciej pozycji, co wprawiało nas w wielką euforię. We flocie brązowej Łukasz Grzebyk był 178, Mateusz Grzebyk 179, a Mateusz Tęcz 189 (awaria uniemożliwiła mu dalsze ściganie)

Natomiast w ostatni weekend dwóch „morskich wilków” z Niska, Mikołaj Waszkiewicz i Tomasz Tęcza, uczestniczyli w dwudniowych XXV Międzynarodowych Regatach Ekologicznych w Krakowie organizowanych przez klub Horn.

Pierwszego dnia panowały zmienne warunki. Trzeba było być naprawdę bardzo czujnym. I takim też byli nasi zawodnicy, co zaowocowało dobrą punktacją. Dzień później wiatr był już stały i wiał w jednym kierunku. Ostatecznie Mikołaj Waszkiewicz zajął czwarte miejsce – tylko 7 punktów zabrakło mu do tego, żeby stanąć na podium – a Tomasz Tęcza był 18. Startowało 30 zawodników, w tym dwóch ze Słowacji.

Trener Tomasz Źródłowski oraz zawodnicy Jacht Klubu Nisko serdecznie dziękują burmistrzowi Ślusarczykowi i Radzie Miejskiej w Nisku za finansowe wsparcie, które umożliwiło im start w Pucku i Krakowie.