Niżańscy terytorialsi ćwiczyli z pancerniakami

Terytorialsi z 32. Batalionu Lekkiej Piechoty z Niska wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach z żołnierzami ze świętoszowskiej 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Ćwiczenia taktyczne pod kryptonimem Karakal-19 odbyły się w miniony weekend na poligonie w Nowej Dębie.

Ćwiczenie taktyczne rozpoczęło się w piątek, 4 października, i trwało trzy kolejne dni. – W tym czasie pancerniacy ze Świętoszowa, występujący jako batalionowe zgrupowanie taktyczne, realizowali zadania taktyczno – ogniowe na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Żelazną brygadę w swoim stałym rejonie odpowiedzialności wspierały wydzielone siły i środki z niżańskiego i jarosławskiego Batalionu Lekkiej Piechoty z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. To już kolejny test wiedzy i umiejętności taktycznych podkarpackich terytorialsów – podkreśla por. Witold Sura, rzecznik prasowy 3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego.

W czasie wspólnych ćwiczeń z kawalerią pancerną pododdziały z Niska i Jarosławia zrealizowały zagadnienia w zakresie rozpoznania i ubezpieczenia rejonu wyjściowego, organizacji posterunków kontrolnych i obserwacyjnych. Zakres zadań obejmował też wiedzę, którą żołnierze obrony terytorialnej przyswoili w etapie szkolenia indywidualnego i specjalistycznego.

– Wspólne szkolenie to doskonała okazja do sprawdzenie praktycznych umiejętności naszych żołnierzy podczas współdziałania bojowego z wojskami operacyjnymi. Każde szkolenie to wyśmienita sposobność do wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń oraz porównania sposobów szkolenia. Ćwiczenia naszych żołnierzy z 10. BKPanc pozwolą na zapoznanie się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi i szkoleniowymi w obszarze ich ewentualnego zastosowania w naszej pragmatyce szkoleniowej. To dla nas ważny moment móc skorzystać z wiedzy i umiejętności żołnierzy, którzy mają tak bogate doświadczenie. Po zakończeniu wspólnych zmagań będzie czas na analizę pomysłów i ich adaptacji w pododdziałach 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzięki takim ćwiczeniom nie tylko doskonalimy nasz proces szkolenia, ale stawiamy duże kroki w zakresie współdziałania z wojskami operacyjnymi” – mówi płk Dariusz Słota dowódca podkarpackich terytorialsów.