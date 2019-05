Niżańscy strażacy świętowali

[ZDJĘCIA] We wtorek, 14 maja, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka oraz uroczysty apel, który rozpoczął się od złożenia meldunku. Przyjął go podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Babiec. Ponadto strażackie święto było okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Wyłoniono również Strażaka Roku 2019.

Postanowieniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z dnia 5 kwietnia i 19 kwietnia 2019 roku odznaczeni zostali:

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

Grzegorz Hausner

Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

Krzysztof Hausner

Paweł Kamiński

Michał Karbarz

Jakub Maziarz

Łukasz Padowski

Mariusz Zastawny

Kapitanowi Ireneuszowi Stafiejowi oraz kapitanowi Sławomirowi Tomczykowi nadano stopień starszego kapitana.

Młodszemu aspirantowi Mariuszowi Ślusarczykowi nadano stopień aspiranta, a strażakowi Rafałowi Zagule, stopień starszego strażaka.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski przyznał także dyplom za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Otrzymał go aspirant sztabowy Grzegorz Hausner.

W corocznym konkursie organizowanym przez Radę Powiatu Niżańskiego tytuł „Strażaka Roku Powiatu Niżańskiego” w kategorii strażak PSP otrzymał brygadier Ireneusz Szewczyk, natomiast wyróżnienia otrzymał młodszy aspirant Michał Karbarz oraz ogniomistrz Paweł Kamiński.

Kamila Brzezińska