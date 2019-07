Niżańscy maturzyści znają już wyniki egzaminu dojrzałości

W szkołach powiatu niżańskiego do matury przystąpiło w sumie 276 uczniów: w liceach – 148 osób, w technikach – 128. Wyniki matur zainteresowani mogą sprawdzić w internecie.

Najwięcej powodów do zadowolenia z tegorocznej matury mają uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, w którym wskaźnik zdawalności był wysoki i wyniósł 97%. To właśnie ,,Czarniecki”, gdzie do matury przystąpiło 127 tegorocznych absolwentów, a egzamin zdało 123, najlepiej poradził sobie na egzaminie maturalnym. To bardzo duży sukces zarówno uczniów jak i nauczycieli, dzięki którego wielu uczniów dostanie się na wymarzone kierunki studiów i wybrane przez siebie uczelnie. Na uwagę zasługuje fakt, że ten dobry wynik zdawalności, sporo powyżej średniej ogólnopolskiej i w województwie, jest utrzymywany w niżańskim liceum już od kilku lat.

Podsumowując wyniki matur w liceach prowadzonych przez Powiat Niżański, należy zaznaczyć, że procent zdawalności w liceach ogólnokształcących kształtuje się na poziomie 91,2%. Jest to bardzo dobry wynik w porównaniu do wyników uzyskanych na Podkarpaciu, gdzie w liceach maturę zdało 88,3% maturzystów.

Nieco mniej powodów do radości mają absolwenci podkarpackich techników, gdzie maturę zdało 70,2%. Wyniki uczniów techników ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański przedstawiają się następująco: najlepiej wypadli uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – 62,8%. Procent zdawalności w Technikum w Rudniku nad Sanem wyniósł 40%, a w Technikum w Jeżowem – 29,4%.

Prawo do poprawy wyniku matury w sierpniu ma 42 uczniów, czyli 58,3% wszystkich, którzy nie zdali egzaminu w maju.

Ze wstępnych danych wynika, że w całej Polsce maturę zdało 80,5% do niej przystępujących. Na Podkarpaciu egzamin zdało ok. 81% maturzystów. Natomiast w powiecie niżańskim świadectwo dojrzałości otrzyma 204 uczniów spośród wszystkich którzy przystąpili do matury w maju.