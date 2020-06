Nisko. Zalane ulice i piwnice

Strażacy do późnych godzin wieczornych zmagali się ze skutkami potężnej ulewy, jaka 16 czerwca przeszła nad Niskiem.

Woda zalała miejskie ulice. Niektóre odcinki dróg zostały wyłączone z ruchu. Problemy pojawiły się m.in. na osiedlu Tysiąclecia, ulicy Kościuszki czy w okolicach miejskiego targowiska.

Woda przelewała się przez chodniki, podtapiała posesje. Z wielu piwnic i pomieszczeń strażacy musieli wypompowywać deszczówkę. Część mieszkańców robiła to na własną rękę.

W niektórych miejscach woda sięgała kilkudziesięciu centymetrów.

– W kulminacyjnym momencie na skrzyżowaniu koło targowiska dałoby się pływać pontonem – opowiada jeden z mieszkańców.

Dom, w którym mieszka nie po raz pierwszy został zalany.

– Chyba nie ma roku, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji. Kiedyś było trochę inaczej. Plac targowy nie był wyłożony kostką, więc woda wsiąkała w grunt. Być może to jest przyczyna. A może to przez niedrożne studzienki? Dobrze, że teraz przynajmniej w takich sytuacjach pomaga znacznie więcej strażaków – dodaje.