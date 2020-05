Nisko: Oszukał państwo na blisko 67 tys. złotych

Niżańscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami KAS Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o posiadanie tytoniu bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli 100 kg suszu tytoniowego i krajanki. Straty Skarbu Państwa zostały oszacowane na blisko 67 tys. złotych.

25 maja policjanci niżańskiej komendy, wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej z Przemyśla, weszli do domu mieszkańca Niska. Mężczyzna był podejrzewany o produkcję i sprzedaż wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. W piwnicy funkcjonariusze znaleźli papierosy, tytoń w workach, gilzy, maszynkę do produkcji papierosów i krajalnicę do tytoniu. Kolejne worki z suszem i krajanką schowane były w garażu.

Wyroby tytoniowe nie posiadały polskich znaków akcyzy skarbowej. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 100 kg suszu tytoniowego i krajanki. Mężczyzna tłumaczył, że cały tytoń posiada na własny użytek.

Jak wstępnie oszacowano mężczyzna swoim działaniem naraził na straty Skarb Państwa z tytułu niezapłaconego podatku na kwotę blisko 67 tys. złotych.

54-letni mieszkaniec Niska będzie odpowiadał za przestępstwo nielegalnego wyrobu papierosów.

Fot. KPP Nisko