Nisko. Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży

Nadpobudliwość, brak akceptacji, nerwica, depresyjność czy zaburzenia lękowe – z takimi problemami coraz częściej spotykają się nasze dzieci. Zarówno te starsze, jak i młodsze. Z pomocą przychodzi im Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Nisku, który od 1 lipca zaczął działalność.

Ośrodek nazywa się „Pozytywka” i mieści się w budynku szpitalnej przychodni specjalistycznej przy ul. Wolności 54 w Nisku. Funkcjonuje pod auspicjami niżańskiego Szpitala Powiatowego im. PCK, w ramach pilotażowego programu wdrożonego przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Jego celem jest zmiana modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Założenia są takie, że młodzi pacjenci mają być w pierwszej kolejności diagnozowani jak najbliżej miejsca zamieszkania, a psycholog i psychoterapeuta ma być dostępny w środowisku dziecka. Do tej pory często bywało tak, że przyjęcie na oddział psychiatryczny (np. po podjętej próbie samobójczej) było pierwszym kontaktem nieletniego z jakąkolwiek formą opieki. Teraz ma się to zmienić. Między innymi dzięki takim ośrodkom jak niżańska „Pozytywka”.

Za darmo i bez kolejek

– Przystąpiliśmy do tego programu jako jeden z nielicznych szpitali, bo przeważnie były to placówki psychologiczno-psychoterapeutyczne. Ten projekt trafił w pewną niszę, jeżeli chodzi o taką formę pomocy dla dzieci i młodzieży, kiedy leczenie u psychiatry to jest coś zbyt daleko idącego, natomiast pomoc psychologa szkolnego może być niewystarczająca. To jest coś pomiędzy – mówi „Sztafecie” Paweł Błasiak, dyrektor Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

Na razie w całej Polsce działalność rozpocznie lub już rozpoczęło 138 podobnych ośrodków. „Pozytywka” będzie jedynym na terenie powiatów stalowowolskiego i niżańskiego.

– Udało nam się pozyskać świetną kadrę, wykazującą duże zaangażowanie – mówi dyrektor niżańskiego szpitala. W „Pozytywce” pracują psycholodzy, wykwalifikowani psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi.

– W skali kraju jest to projekt pilotażowy. Dlatego dopiero w toku działalności okaże się, z jakimi problemami, a być może też i chorobami, zmagają się młodzi ludzie – dodaje Paweł Błasiak.

Chociaż okres wakacyjny i stan epidemii nie sprzyjają uruchamianiu nowych placówek dla dzieci i młodzieży, to jednak patrząc z innej perspektywy – zdalne nauczanie, oderwanie od rówieśników – mogło uwypuklić u części młodych ludzi pewne problemy natury psychicznej. Nie bez znaczenia mogą być też problemy dorosłych, wywołane chociażby przez związane z epidemią spowolnienie gospodarcze.

– Kłopoty rodziców często przenoszą się na dzieci. Problemy z pracą, stres, sięganie po kieliszek w trudnych sytuacjach. Dzieci to widzą i różnie na to reagują – twierdzi dyrektor Błasiak. – Będziemy w różny sposób wychodzić z inicjatywą do szkół, aby o funkcjonowaniu ośrodka wiedziało jak najwięcej rodziców. Chodzi o to, żeby pomóc dziecku bez angażowania pomocy psychiatrycznej, oczywiście jeżeli da się tego uniknąć. Ośrodki mają ze sobą współpracować i wymieniać się doświadczeniami – dodaje.

Pomoc w „Pozytywce” udzielana jest bezpłatnie, wszelkie koszty refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie potrzeba również żadnego skierowania. Ważne jest także i to, że na wizytę nie trzeba długo czekać. Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 518 795 425 i w ciągu 7 dni zostaniemy umówieni na pierwszą rozmowę diagnostyczną z psychologiem.

Kto może skorzystać ze wsparcia

Z pomocy ośrodka mogą korzystać dzieci poniżej 7 roku życia, a także dzieci i młodzież szkolna do ukończenia 21 lat. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń. – Celowością naszego ośrodka jest też wsparcie rodzin i środowisk, w których funkcjonują dzieci i młodzież. Tak więc z pomocy mogą skorzystać również rodzice i opiekunowie prawni naszych świadczeniobiorców – mówi „Sztafecie” psychoterapeuta Aleksandra Duda, koordynator ośrodka.

Jaki jest zakres udzielanej pomocy? – W ramach ośrodka udzielamy porady diagnostycznej psychologicznej, porady psychologicznej, sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii grupowej i sesji psychoterapii rodzinnej – dodaje Aleksandra Duda.

Zwraca uwagę, że możliwe są również wizyty domowe. – To jest nowość, jeżeli chodzi o funkcjonowanie podobnych ośrodków. Chcemy wyjść do środowisk naszych podopiecznych. Nie skupiamy się wyłącznie na samym problemie, który występuje u naszego pacjenta, ale patrzymy w sposób systemowy, na zależności wynikające właśnie ze środowiska rodzinnego, jak i grupy rówieśniczej – twierdzi Aleksandra Duda.

Zakres pomocy udzielanej przez Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Nisku jest bardzo szeroki, podobnie jak wachlarz problemów, z którymi można się zwrócić.

– Począwszy od zachowań agresywnych, impulsywnych, nadpobudliwości, niekiedy depresyjności czy zaburzeń lękowych, poprzez nieprzystosowanie społeczne, trudności wychowawcze, problemy w porozumieniu się z rodzicami czy rówieśnikami, odczuwanie braku akceptacji, niskie poczucie własnej wartości, po nerwice – wylicza koordynatorka ośrodka. Jeżeli specjaliści z „Pozytywki” uznają, że niezbędna będzie pomoc lekarza psychiatry, to pomogą skierować do odpowiedniego ośrodka.

Aleksandra Duda, podobnie jak dyrektor Paweł Błasiak, uważa że w czasie przymusowego „zamknięcia” związanego ze stanem epidemii, wśród młodych pacjentów mogły uwypuklić się pewne problemy natury psychicznej. Mogły występować też wcześniej, jednak rodzice niekoniecznie je dostrzegali.

– Podczas tej „społecznej kwarantanny” rodzice poznali problemy swoich dzieci. Pojawiły się trudności wychowawcze, trudności w porozumieniu, dzieci rzadziej spotykały się z rówieśnikami. To zamknięcie spowodowało, że niektóre problemy stały się zauważalne. Obecnie tak wygląda nasza rzeczywistość, że rodzice bardzo dużo pracują i niewiele czasu spędzają z dziećmi, mało obserwują. W tym czasie zamknięcia na pewno mieli więcej sposobności, aby przyjrzeć się zachowaniu swoich dzieci – dodaje.

Ośrodek „Pozytywka” przy ul. Wolności 54 w Nisku działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20.