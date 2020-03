Niosą pomoc mimo ograniczeń

17 marca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli wstrzymał osobiste przyjmowanie interesantów do odwołania. Kontakt z ośrodkiem możliwy jest drogą elektroniczną i telefoniczną. Jedynie w sprawach wyjątkowo ważnych po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, jest możliwy kontakt przed budynkiem MOPS. Ponadto przy drzwiach wejściowych dyżurują pracownicy, którzy udzielają informacji osobom zainteresowanym, co do możliwości załatwienia sprawy.

– Mając na względzie dobro klientów oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w związku z zagrożeniem zakażenia koronwirusem oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałaniu jego rozprzestrzenianiu od dnia 17 marca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli wstrzymał osobiste przyjmowanie interesantów do odwołania. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail. Szczegółowe informacje o sprawach, które można załatwić elektronicznie poprzez platformę ePUAP znajdują się na stronie internetowej http://stalowawola.naszops.pl/bip lub bezpośrednio na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/MOPSStalowaWola – mówi Beata Bołoz- pracownik ds. kontaktu z mediami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

