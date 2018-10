„Niezłomni” będą kwestować w Nisku i Racławicach

1 listopada wolontariusze Fundacji „Niezłomni” staną u wejść do cmentarzy w Nisku i Racławicach w czwartkowy poranek. Jak wyjaśnia, koordynujący akcję na terenie powiatu niżańskiego Bogusław Drelich, akcja rozpocznie się około godz. 8 i potrwa do około godz. 15. Zebrane w tym czasie pieniądze trafią do Fundacji „Niezłomni”, która zajmuje się ekshumacją i identyfikacją Żołnierzy Niezłomnych.

Datki zostaną także przeznaczone na dofinansowanie zadań Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów w zakresie badań przed genetycznych i genetycznych, kosztów poszukiwania miejsc pochówku, oględzin sądowo-lekarsko-antropologicznych, izolacji DNA, identyfikacji osobniczej oraz dofinansowanie kosztu wydruku materiałów informacyjnych w ramach akcji „Niezłomny jest w Tobie”.