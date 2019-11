Nielegalny hazard w plastikowym kontenerze

Niżańscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej z Rzeszowa wkroczyli do kontenera mieszczącego się na jednej z posesji w Nisku, gdzie odbywał się proceder nielegalnych gier hazardowych. Wejście do kontenera, było możliwe tylko dla graczy znających właściwy kod PIN. Z automatów korzystało trzech mężczyzn, jeden z nich miał narkotyki.

We wtorek, 26 listopada, około godz. 20, na podstawie posiadanych informacji, niżańscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej (KAS) z Rzeszowa, weszli do plastikowego kontenera, który znajdował się na jednej z posesji w Nisku. Wejście do kontenera, było możliwe tylko dla graczy znających właściwy kod PIN. W środku zastali trzech mężczyzn, dwóch z nich w wieku 21 i 26-lat, pochodzących z Racławic i 30-latek pochodzący ze Stalowej Woli. Maszyny do gier były włączone. Funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli nielegalne automaty do gier.

Policjanci sprawdzili odzieży mężczyzn przebywających w kontenerze, pod kątem posiadania przez nich narkotyków. Okazało się, że jeden z nich miał przy sobie woreczek z suszem, który schował w saszetce.

Kolejne cztery woreczki zostały znalezione w trakcie przeszukania jego mieszkania. 30-latek ze Stalowej Woli narkotyki miał schowane w biurku swojego pokoju. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komendę

Info: KPP Nisko