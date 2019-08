Niebo zaklęte w kamieniu szlachetnym. Jaką tajemnicę kryje topaz?

Głęboka, jasnobłękitna barwa, diamentowy szlif odbijający najmniejszy promyk światła, oprawa z ciepłego, żółtego albo chłodnego, białego złota – topaz urzeka swoją wyjątkowością w każdym wydaniu. I chociaż w naturze można go spotkać w wielu różnych barwach, to właśnie wspomniana, niebieska, jest najpopularniejsza w jubilerstwie. Trudno się dziwić: błękitny topaz zyskał już wiele zwolenniczek uwiedzionych jego niespotykanym wyglądem. Co jednak kryje kamień, który pojawił się właściwie znikąd, a o jego pochodzeniu krążą legendy?

Błękit to tylko jeden z kolorów topazu. Choć trudno w to uwierzyć

Minerał wykorzystywany w jubilerstwie ma błękitną barwę, która sprawia, że kolczyki czy pierścionek z topazem ze sklepu Ade Art zyskują nieprawdopodobne wręcz piękno. Jednak oryginalny kamień szlachetny, pochodzący z grupy krzemianów, może pochwalić się wręcz tęczą kolorów. Można zatem zobaczyć topaz żółtopomarańczowy, zwany „kocim okiem”, żółtozielony, różowy, fioletowy, czerwony, a nawet… bezbarwny. Jest też bardzo kruchy i delikatny, więc trzeba się z nim obchodzić niezwykle ostrożnie. Zwykle kryje się w kwaśnych skałach magmowych, a miejscem jego szczególnego występowania są: Brazylia, Sri Lanka, Pakistan, masyw Uralu, Nigeria, Madagaskar i Mozambik. Warto jednak wspomnieć, że topazy są rozsiane po całym świecie i nawet w polskich Karkonoszach można się na nie natknąć.

Skąd pochodzi ten tajemniczy kamień? Legenda mówi, że wziął nazwę od greckiego „topazus”, oznaczającego wyspę, gdzie znaleziono pierwszy topaz. Natomiast inne podanie przekonuje, że to samo określenie ma źródło w sanskrycie. „Tapza” oznaczało po prostu ogień i miało nawiązywać do żółtopomarańczowej barwy, w jakiej często spotykano minerał.

Czy biżuteria z topazem wpływa na zdrowie? Okazuje się, że tak

Jak wiele kamieni szlachetnych, także ten ma właściwości lecznicze i wspomagające zdrowie organizmu. Działa głównie na wątrobę, wspierając jej pracę, a także pobudza krążenie i pomaga w leczeniu przeziębienia oraz grypy. Pomaga też leczyć schorzenia oczu i poprawia pamięć. Topaz jest polecany szczególnie osobom na wysokich stanowiskach i mówcom, jak politycy, dziennikarze lub duchowni. Minerał ten ułatwia nawiązywanie kontaktów i wzmaga asertywność. Bywa nazywany „kamieniem królewskim”, gdyż władcy często uzurpowali sobie prawo do posiadania biżuterii z topazem. Dziś pierścionki i kolczyki z nim może nosić każda kobieta – doskonale pokazuje to oferta sklepu Ade Art. Można tam znaleźć kosztowności z pięknie oszlifowanym topazem, któremu towarzyszy białe albo żółte złoto. To właśnie w ich obecności kamień wygląda najbardziej okazale. Nosząc pierścionek z topazem, dobrze jest od czasu do czasu opłukać go pod bieżącą wodą i położyć na moment w nasłonecznionym miejscu, by odzyskał swój blask. Pamiętajmy jednak, żeby na co dzień przechowywać go w cieniu, gdyż pod wpływem długiego działania promieni słonecznych może blednąć.