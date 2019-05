Nie zamierzamy pudrować trupa

– Poza PO-PiS-owym monopolem na polskiej scenie politycznej, poza partiami zawodowych sodomitów, lewaków z jednej czy drugiej strony, jest patriotyczna alternatywa – mówił podczas spotkania w Stalowej Woli Grzegorz Braun, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Konfederacji Korwin Liroy Braun Narodowcy. Dodał, że Konfederaci ruszają do europarlamentu po to, aby po jesiennych wyborach szerszą ławą wejść do polskiego życia publicznego.

Spotkanie z „jedynką” podkarpackiej listy Konfederacji odbyło się w niedzielę, 19 maja, w hotelu Hutnik. Na początku Braun wymienił kilka pryncypialnych kwestii, w których Konfederacja nie zamierza się cofnąć.

Żadnych zgniłych kompromisów

Chodzi między innymi o ochronę życia ludzkiego od poczęcia do śmierci „w granicach naturalnych wyznaczonych przez Boga – Stwórcę”, kwestię roszczeń żydowskich, zwłaszcza w kontekście amerykańskiej „ustawy 447”, sprzeciw wobec wpisywania do polskiej konstytucji „przynależności do eurokołchozu”, przeciwdziałanie „zwiększaniu ucisku podatkowego i talmudyzmu biurokratycznego, który szkodzi polskiej przedsiębiorczości”. Konfederaci wyraźnie też sprzeciwiają się jakimkolwiek kartom LGBT oraz „propagandzie sodomickiej”. – Nie pójdziemy w tych sprawach na zgniłe kompromisy – zadeklarował Grzegorz Braun. – Nie dla roszczeń żydowskich, nie dla propagandy zboczeń, nie dla mordowania nienarodzonych, nie dla ucisku podatkowego i nie dla bezalternatywnej polityki, która miałaby wiązać na wieki Polskę z „eurokołchozem”.

Nawiązując do tej ostatniej kwestii, przypomniał, że w 1975 roku „żaden przytomny, normalny Polak nie cieszył się z tego, że I sekretarz Gierek wpisuje do konstytucji PRL wieczystą przyjaźń ze Związkiem Sowieckim”…

Szerzej na ten temat w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 21 (23.05.2019)