Nie z Izolatorem, to może w niedzielę z Igloopolem..?

Szósty punkt zdobyli w IV lidze piłkarze Stali II Stalowqa Wola. Występując na „bliskim” sobie obiekcie w Boguchwale, zremisowali z Izolatorem, a niewiele brakowało, żeby wracali z IzoAreny ze zwycięstwem.

Na początku spotkania, Izolator zmarnował świetną okazję do zdobycia bramki. W sytuacji „sam na sam” z Łukaszem Konefałem znalazł się 21-letni Kacper Rączka. Górą był bramkarz „Stalówki”. Po drugiej stronie boiska, w podobnej sytuacji znalazł się Kacper Piotrowski i także w tym przypadku górą był bramkarz, który wybił piłkę na rzut rożny. Później, już do końca pierwszej połowy, tak klarownych okazji, żadnej z drużyn nie udało się skonstruować.

Niedługo po przerwie gospodarze objęli prowadzenie. Sędzia dopatrzył się przewinienia Piotra Witasika na Rączce i podyktował rzut karny, który na gola zamienił Aleksander Gajdek. Miejscowi kibice liczyli, że od tego momentu ich zespół, osiągnie przewagę i strzelać będzie kolejne gole, ale… przeliczyli się. To Stal zaczęła coraz śmielej poczynać sobie na połowie rywala i została za to nagrodzona zdobyciem wyrównującej bramki. Witasik dograł piłkę do 17-letniego Patryka Kuchyta, a ten wyłożył ją przed bramkę do o rok starszego od siebie Kacpra Piotrowskiego i Michał Szularz, bramkarz Izolatora, nie miał żadnych szans na skuteczną obronę.

W ostatnich dziesięciu minutach gry, oba zespoły postawiły na ofensywę. Stal nie pozwoliła już gospodarzom, zrobić przysłowiowego „sztycha”. Zespół zagrał konsekwentnie w obronie i z pomysłem na szybkie przemieszczanie się pod bramkę przeciwnika. Po jednej z takich akcji, w samej końcówce, bliski strzelenia drugiego gola był Piotrowski. Piłka przeleciała jednak obok bramki i mecz zakończył się remisem.

W niedzielę, 13 października o godzinie 11, Stal podejmie na stadionie w Rozwadowie, Igloopol Dębica.

IZOLATOR – STAL II 1:1 (0:0)

1-0 Gajdek (53 – rzut karny), 1-1 Piotrowski (79)

IZOLATOR: Szularz – Gajdek, Bogacz, Wiącek, Wilk (90 Sitek) – Worosz, Dobrzański, Ciemierkiewicz (82 Wania), Daniel, Pikiel (88 Dec) – Rączka.

STAL: Konefał – Stępniowski, Witasik, Adamczyk, Czerepak – Myszak, Dziopak, Szifer, Tłuczek, Kuchyt – Piotrowski (90 Rainer).

Sędziował Konrad Tomczyk (Jarosław). Żółte kartki: Wilk, Pikiel – Witasik, Adamczyk, Kuchyt. Widzów 100.