12 kwietnia wyruszy już po raz drugi ze Stalowej Woli Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rozpocznie się mszą świętą o godzinie 20.00 w kościele św. Jana Pawła II (parafia akademicka).

Po mszy świętej uczestnicy wyruszą indywidualnie lub w małych grupach w nocną wędrówkę. Po drodze zatrzymują się przy wyznaczonych stacjach drogi krzyżowej, gdzie czytają specjalnie dla nich przygotowane rozważania lub słuchają ich, korzystając z urządzeń mobilnych.

– Na trasie obowiązuje reguła milczenia. Poprzez wymagającą formułę daje okazję do zmierzenia się z trudami i własnymi słabościami a przez to, do głębokiego przeżycia duchowego i spotkania z Bogiem. Trzeba opuścić swoją strefę komfortu i powiedzieć Bogu: jestem tutaj nie dlatego, że masz coś dla mnie zrobić, jestem, bo chcę się z Tobą spotkać – informuje Iwona Butryn, współorganizatorka EDK.

W tym roku przygotowane są dwie trasy do wyboru. Pierwsza do Sandomierza (41 km) i druga ze Stalowej Woli do Radomyśla nad Sanem i inną drogą wracająca do Stalowej Woli (47 km).

W ubiegłym roku w stalowowolskiej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej wzięło udział 140 osób.

Oprócz Polski, Ekstremalna Droga Krzyżowa organizowana jest również na ulicach miast w Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Islandii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Irlandii, Norwegii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Austrii, Słowacji, Ukrainie i w Ziemi Świętej.

Więcej informacji, trasy oraz szczegóły dotyczące zapisów na www.edk.org.pl.