[Zdjęcia] Grupka parafian z Nowej Dęby, gdzie ks. Marian Balicki był wikarym w latach 1982-85, przygotowała 7 marca poetycko-modlitewne spotkanie przy jego grobie na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

Wierszy ks. Mariana słuchała grupa wiernych ze stalowowolskiej parafii św. Floriana, gdzie był on proboszczem w latach 2008-2019. Ksiądz Marian Balicki, 67-letni kapłan-poeta, zginął tragicznie 5 marca 2019 r. w wypadku samochodowym w Zaleszanach.

– W tym miejscu trzeba zapytać: czym jest poezja? Poezja, podobnie jak powołanie kapłańskie, jest tajemnicą. Kilka lat temu, ktoś powiedział o poezji śp. księdza Mariana, że jest to osobista ikona kapłaństwa, wiersze te mobilizują nas do zastanowienia się nad sobą, nad wiarą, nad życiem – mówiła prowadzące spotkanie, Leokadia Straub.

Jednym z dwóch ostatnich odczytanych wierszy, był utwór pt. „Zapisz”, swoisty testament ks. Balickiego. Spotkanie zakończyła koronka do Bożego Miłosierdzia.

Zapisz

zapisz na mojej stronie życia

ostatnie zdanie

wypowiedziane szeptem spojrzenia

dobrze słuchaj

by nie pomylić kolejności słów

zapisz je

na ostatniej stronie życia

jako testament

człowieka

który uwierzył Miłości

zapisz

nie należymy do siebie

ale do Pana