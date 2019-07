Nie Moniuszko a Vivaldi

[Zdjęcia] „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego – jedno z najpopularniejszych dzieł muzyki poważnej, było tym razem tematem przewodnim kolejnego koncertu w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Rozwadowie. 23 lipca przed publicznością zaprezentowały się solistki ze Lwowa.

– Dzisiejszymi artystkami są solistki związane z Filharmonią Lwowską oraz Konserwatorium Muzycznym we Lwowie. Program, który zaprezentują to „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego, ale w innej wersji niż w tej, jaką znaliśmy do tej pory. Po raz pierwszy koncert zostanie wykonany jednocześnie na skrzypcach i na organach. To taka odskocznia od Stanisława Moniuszki, ale mam nadzieję, że naszym melomanom się spodoba – mówi Robert Grudzień.

Cztery pory roku to prawdopodobnie najpopularniejszy utwór wszech czasów. Pochwała życia wiejskiego, autorstwa Vivaldiego – radość, żniwa, polowania, burze i letnie nawałnice – za każdym razem zachwyca bogactwem detali i niegasnącą świeżością. To cykl czterech koncertów skrzypcowych, który zajmuje bardzo ważne miejsce w historii muzyki. Kolejne koncerty nie tylko noszą tytuły kolejnych pór roku, ale zostały przez kompozytora opatrzone komentarzem literackim – są więc przejawem programowości, która była później niezwykle popularna w muzyce romantyzmu.

Dzieło Vivaldiego stalowowolskiej publiczności zaprezentowały wspaniałe solistki: Oksana Gargaj – skrzypce oraz Olena Matselyukh – organy.

– Razem współpracujemy już od trzech lat. Występujemy głównie w sali Filharmonii Lwowskiej oraz w kościołach na Ukrainie, ale nie tylko, ponieważ koncertujemy po całej Europie – mówi Olena Matselyukh.

– Do niedawna grałam głównie jako solistka w filharmonii, więc koncerty w kościołach to dla mnie nowe odkrycie. Lubię w nich jednak występować, ponieważ atmosfera, którą tworzą mury świątyni jak i publiczność jest bardzo przyjemna – dodaje Oksana Gargaj.

Artystki zaskoczyły publiczność wykonując nie tylko dzieło Antonio Vivaldiego. Zaprezentowały również utwory innych znanych kompozytorów jak na przykład Johanna Sebastiana Bacha „Air on the G String” czy „Amazing Grace” autorstwa Johna Newtona.

W najbliższy wtorek, 30 lipca, podczas kolejnego koncertu, powrócimy do repertuaru Stanisława Moniuszki. Operę „Straszny Dwór” zaprezentują soliści Opery Narodowej i Teatru Wielkiego w Łodzi.