Nie-dochodowe przewozy autobusowe

– Ta ustawa się sprawdza, zapobiega komunikacyjnemu wykluczeniu. Pozwala utrzymać deficytowe, ale niezbędne dla lokalnej społeczności połączenia autobusowe. PKS otrzymuje rekompensaty i dzięki temu może realizować te połączenia, nie pogarszając swojej sytuacji finansowej – mówi „Sztafecie” Tadeusz Bąk, prezes PKS w Stalowej Woli SA.

Chodzi oczywiście o obowiązującą od lipca 2019 r. Ustawę o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ustawę, która miała uratować sieć wielu lokalnych połączeń, poprawić sytuację obsługujących je przewoźników, ale przede wszystkim likwidować komunikacyjne wykluczenie i białe plamy.

A w przypadku stalowowolskiego PKS-u ok. 90 proc. lokalnych połączeń (także na terenie powiatu niżańskiego) to były linie nierentowne, choć z punktu widzenia mieszkańców absolutnie niezbędne (dojazdy do szkół, zakładów pracy, możliwość dotarcia do szpitala itd.). Nie trzeba dodawać, że utrzymywanie tych połączeń w dotychczasowej formule pogłębiało tylko złą sytuację finansową spółki. Z drugiej strony zarobki były tu tak niskie, że w przeprowadzonym w styczniu 2019 r. referendum, 42 proc. załogi opowiedziało się za strajkiem o podwyżki płac…

