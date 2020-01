Nie dla naszych podium

W połowie grudnia w Centrum Tenisowym w Sobocie odbywały się Halowe Mistrzostwa Polski Skrzatów do lat 12.

W finałach turniejów singlowych spotykali się najwyżej rozstawieni zawodnicy. U dziewcząt Oliwia Kuszel z Toruńskiej Akademii Tenisa – turniejowa „dwójka” – pokonała Maję Pawelską (1) z KT Zabrze 7:5, 6:0, a w finale gry pojedynczej chłopców, a Aleksander Błuś (2) z Parku Tenisowego Olimpia Poznań wygrał z Hubertem Plenkiewiczem (1) ze Stowarzyszenia AG Tenis Chorzowska w Radomiu 6:3, 2:6, 10:7.

W grach podwójnych zwyciężyli: Emilia Michta (Błonia Kraków) i Maja Pawelska oraz Antoni Kasperski (Błonia Kraków) i Hubert Plenkiewicz.

W mistrzostwach startowała dwójka reprezentantów Stalowej Woli: Oliwia Sybicka z MKT oraz Dawid Kiełb, zawodnik Efektownych.pl.

Dawid, żeby znaleźć się w turnieju głównym, musiał toczyć pojedynki w eliminacjach, z których do finałowej stawki awansowało ośmiu najlepszych zawodników. Stalowowolanin zapewnił sobie w nich udział po zwycięstwach nad Oskarem Pawlakiem z Kostrzyńskiego Klubu Tenisowego 6:2, 6:2 i Michałem Nadałą z Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego 6:1, 6:1. Turniej finałowy, w którym do rywalizacji przystąpiło 32 zawodników, rozpoczął od zwycięstwa nad Konstantym Gewertem z SKT Return Bydgoszcz 6:3, 6:2. W drugiej rundzie przegrał z Jakubem Tryjańskim z KT Błonia Kraków 2:6, 1:6 i został sklasyfikowany na miejscach 9-16.

Oliwia (17 miejsce w rankingu PZT) w odróżnieniu od Dawida, miała zagwarantowane miejsce w turnieju finałowym bez potrzeby rozgrywania eliminacji. Niestety, zakończyła swój start już na pierwszej rundzie, przegrywając z Nel Matusik z Węgrowskiego Stowarzyszenia Tenisowego 3:6, 4:6.

W turnieju deblowym wystąpił tylko Dawid. W parze z Mikołajem Owremko z Breaka Warszawa pokonali w pierwszej rundzie debel krakowski: Patryk Kowal/Szymon Podczaszy 7:5, 6:3, a w drugiej przegrali z parą Fakro Nowy Sącz, Wiktorem Jeżem i Juliuszem Stańczykiem 3:6, 2:6.

Bezpośrednio po mistrzostwach w tej samej hali rozegrano turniej Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów CTS Cup, w Dawid Kiełb dotarł do ćwierćfinałów. W pierwszej fazie podzielono 16 zawodników na cztery grupy. Stalowowolanin trafił do grupy D. W pierwszym pojedynku przegrał z Janem Chłodnickim z Górnika Bytom 0:6, 0:6, a dwa kolejne zakończył zwycięstwem. Pokonał Kornela Nowaczewskiego z Centrum Bydgoszcz 6:2, 6:0 i Stanisława Allecou z Kortowa Poznań 6:3, 6:2, i awansował do fazy pucharowej. Odpadł już w pierwszej rundzie, przegrywając z Vincentem Fletcherem z Astry Książenice 0:6, 0:6.

