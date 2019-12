Sezon na przeziębienia czas start! Katar, kichanie, bóle mięśni, stawów czy kaszel to objawy, które mogą solidnie dać się we znaki nawet największym twardzielom! Ryzyko zarażanie spotyka nas na dosłownie każdym kroku – praca, sklep czy szkoła – dlatego też nie daj się zaskoczyć przeziębieniu i poznaj możliwe metody oraz leki, które złagodzą uciążliwe dolegliwości i postawią Cię na nogi!

Objawy przeziębienia – nie myl ich z grypą!

W celu dobrania odpowiednich środków wspomagających walkę organizmu z infekcją jest prawidłowa interpretacja występujących dolegliwości. Objawy towarzyszące przeziębieniu nie są tak intensywne, jak w przypadku grypy, która potrafi nawet najdzielniejszego śmiertelnika ściąć z nóg i przykuć do łóżka nawet na kilka dni! Przeziębienie to infekcja wirusowa, która najczęściej dotyka górnych dróg oddechowych, a dolegliwości w przypadku każdego zachorowania są podobne: uciążliwy katar, kaszel, podwyższona temperatura oraz ogólne osłabienie organizmu.

W przypadku grypy objawy nie pozwalają na codzienne funkcjonowanie – wysoka gorączka, ból głowy, ból mięśni i stawów określany jako astenia, dreszcze, męczący i suchy kaszel oraz zapalenie spojówek. Dolegliwości towarzyszące grypie mogą utrzymywać się nawet do dwóch tygodni, natomiast w przypadku przeziębienia objawy ustępują już po kilku dniach. Wdrożenie odpowiednich domowych sposobów oraz leków jeszcze szybciej postawi Cię na nogi i pozwoli z kopyta wrócić do codziennych obowiązków!

Witamina C – wzmocnij swoją odporność!

Sezon jesienno-zimowy rządzi się swoimi prawami – zwiększona podatność na infekcję, wywołana jest zmniejszoną odpornością o którą należy szczególnie zadbać w okresie zwiększonego ryzyka zachorowalności! Witamina C to związek, który nie jest wykorzystywany jedynie w medycynie, jako środek wzmacniający odporność, ale również w kosmetyce. Witamina C jest silnym przeciwutleniaczem, który zapobiega procesom starzenia się skóry, lecz nie na tym nam dziś zależy – poznajmy źródła naturalnej witaminy C w produktach spożywczych oraz preparaty z substancją wzmacniającą odporność dostępne w aptekach. Kwas askorbinowy występujący w naturalnych produktach spożywczych jest bardziej aktywny niż syntetyczna witamina C, lepiej się wchłania oraz utrzymuje przez dłuższy czas terapeutyczne stężenie w organizmie, dlatego tak ważnym jest, aby nasza codzienna dieta była urozmaicona w warzywa i owoce. Najcenniejszymi produktami, które są źródłem naturalnej witaminy C są między innymi: nać pietruszki, papryka, brokuł, owoce dzikiej róży, czarna porzeczka, truskawki, grejpfruty, pomarańcze oraz cytryna.

W szerokim asortymencie aptecznym można znaleźć również preparaty naturalnej witaminy C w postaci proszków oraz kapsułek, a w ramach ciekawostki dodam, że jeden, mały owoc aceroli posiada tyle witaminy C co KILOGRAM CYTRYN!

Leki na przeziębienie

Apteczka w sezonie jesienno-zimowym, powinna być wyposażona w odpowiednie leki na przeziębienie, które wdrożone w porę załagodzą objawy towarzyszące infekcji. Podstawą są środki przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe – wśród nich króluje dobrze znany większości z nas paracetamol. W odróżnieniu od ibuprofenu oraz kwasu acetylosalicylowego nie wykazuje on właściwości przeciwzapalnych, co jest istotnym elementem w walce z wrogiem, jakim jest przeziębienie! Według doniesień specjalistów leki oparte na paracetamolu, które stosowane są według informacji podanych przez producenta, uznawane są za najbezpieczniejszy lek dostępny bez recepty. Preparaty zawierające paracetamol zalecane w przypadku przeziębienia bardzo często łączone są z innymi składnikami, które łagodzą uciążliwe dolegliwości.

Leki na przeziębienie występują w formie proszków do sporządzenia roztworu doustnego, tabletek doustnych oraz tabletek do rozpuszczenia w wodzie. Do preparatów cieszących się największą popularnością, jak i wysoką skutecznością opartą na opiniach pacjentów zalicza się między innymi: Theraflu Total Grip, Polopiryna Max Hot, Vicks AntiGrip Complex czy Fervex Tabs – mówi Patrycja Trendel z i-Apteka.pl.

Nie tylko środki farmakologiczne przyniosą ulgę!

Walka z intruzem, czyli męczącym przeziębieniem to nie tylko syntetyczne środki dostępne w aptekach – doskonałym kompanem w pojedynku z wrogiem mogą okazać się również domowe sposoby, z których korzystały nasze babcie! Zacznijmy od ciepłego rosołu z dodatkiem warzyw (marchew, seler, cebula, czosnek, pietruszka) – nie tylko porządnie rozgrzeje, ale dodatkowo cysteina uwalniająca się z gotujących kości ułatwi odkrztuszanie zalegającej w oskrzelach wydzieliny! Warzywa znajdujące się w przygotowanej potrawie nie zawierają zbyt wiele witaminy C, ponieważ utlenia się ona w procesie termicznym, dlatego też warto dodać do niego tuż przed spożyciem zieloną pietruszkę, która jest naturalnym źródłem kwasu askorbinowego – nie tylko smacznie, ale również zdrowo!