Nie chcą politycznego teatru

Pozytywny program, pozytywna drużyna i wspólna, pozytywna praca dla przyszłości miasta – to wyrażenia, które najczęściej padały na oficjalnej prezentacji kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miejskiej Stalowej Woli. 17 września rekomendował ich na schodach magistratu prezydent Lucjusz Nadbereżny, który ubiega się o ponowny wybór. Stwierdził też, że samorządowa konkurencja udaje tylko bezpartyjność, bo tworzą ją m.in. cztery partie polityczne. Ale gotów jest do każdej wyborczej debaty i rzeczowej rozmowy o Stalowej Woli.

– Rada Miasta nie ma być politycznym teatrem, miejscem kłótni – ale miejscem rozwiązywania problemów. Tak było przez minione cztery lata. Kiedy wspólnie, przez pogłębione dyskusje, debaty, często niełatwe i trudne, ale wypracowywaliśmy rozwiązania, które przynosiły konkretne efekty. Bo w Stalowej Woli wdrażamy tę piękną polską zasadę: – Zgoda buduje – powiedział prezydent.

Mówił też, że kandydaci PiS reprezentują osoby w różnym wieku (od 25 do 87 lat), o różnych profesjach i doświadczeniach, w tym i takie, które mają już wieloletnie doświadczenie samorządowe. Ale są również osoby młode, ze świeżym spojrzeniem na samorząd, z nowymi pomysłami.

– To drużyna, która razem z prezydentem będzie wdrażać nasz program, zmieniając nasze miasto przez najbliższe pięć lat – podkreślił Lucjusz Nadbereżny. Zaznaczył też, że choć startują z list Prawa i Sprawiedliwości, to mają jedną, najważniejszą legitymację, jaką jest Stalowa Wola i zaangażowanie dla Stalowej Woli…

