Nie była to wojna okopowa, a z zaskoczenia

[Zdjęcia] W czwartek, 13 września, w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli miała miejsce prezentacja najnowszej książki historyka i regionalisty Tomasza Sudoła. Spotkanie odbyło się w ramach projektu kulturalno-historycznego „Droga do niepodległości wiodła przez Galicję” w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tomasz Sudoł jest absolwentem historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie. Zainteresowanie tym tematem przejawiał już jako młody chłopak, uczeń szkoły podstawowej.

Historyk jest autorem siedmiu książek poświęconych walkom stoczonym w naszym regionie podczas I wojny światowej. Ostatnia z nich, której prezentacja odbyła się 13 września, nosi tytuł „Działania militarne nad Sanem 1914 roku. Powiat Stalowowolski”.

– Działania militarne w 1914 roku ogólnie charakteryzowały się manewrowym sposobem prowadzenia działań militarnych. Nie była to wojna okopowa tylko bardziej manewrowa, z zaskoczenia. Jeżeli chodzi o teren powiatu stalowowolskiego to możemy tutaj wymienić starcie na drodze Zaklików-Lipa-Kępa Rzeczycka, gdzie oddziały 12 Dywizji Piechoty zostały zaskoczone przez rosyjską 18 Dywizję Piechoty pod dowództwem Eugeniusza Henning-Michaelisa. Na tej drodze doszło do masakry oddziałów tejże dywizji. Tutaj powiem, że pułk piechoty na etacie wojskowym liczył ponad 4 tys. żołnierzy zdziesiątkowany trochę po starciach na Lubelszczyźnie kierował się do Sanu na przeprawę – wyjaśnia autor…

SZERZEJ NA TEN TEMAT PRZECZYTASZ W PAPIEROWYM WYDANIU SZTAFETY – NR 38 (20.09.2018)