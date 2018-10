Nie bądź obojętny wobec bezdomnych

[Zdjęcia] 19 października w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie mające na celu opracowanie procedur postępowania z osobami bezdomnymi.

Inicjatorem spotkania jak zawsze byli pracownicy MOPS-u. – Jak co roku, ze służbami, które odpowiedzialne są za pomoc osobom bezdomnym, opracowujemy wspólny plan działania. Ten plan dotyczy osób bezdomnych, które mieszkają w pustostanach, na działkach, czyli w tych miejscach, które nie nadają się do normalnego zamieszkania, zwłaszcza zimą. Niestety pomimo tego, że mamy dużo pomysłów, to w sytuacji, gdy ktoś nie chce takiej pomocy otrzymać, jesteśmy niestety bezradni – mówi Beata Bołoz, rzecznik MOPS w Stalowej Woli.

Na dzień 19 października 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli swoją pomocą obejmuje 50 mężczyzn i 8 kobiet. Pomocą w formie schronienia została objęta grupa 35 osób, z czego 4 to kobiety. Część osób bezdomnych na terenie miasta mieszka na klatkach schodowych, w pustostanach, na terenie ogródków działkowych czy w wybudowanym przez siebie prowizorycznym schronieniu np. w szałasie. Zdarza się, że pomieszkują również u znajomych często zmieniając miejsce pobytu.

Jak mówi Zenon Gielarek, kierownik Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Stalowej Woli, w roku 2017 z pomocy placówki skorzystały 72 osoby, z czego 52 posiadały pobyt stały na terenie naszej gminy. W tym roku z pomocy skorzystało już 50 osób z czego 38 to mieszkańcy, którzy posiadają ostatni pobyt stały na ternie gminy Stalowa Wola. – Przybyło nam 12 nowych osób. Co najciekawsze są to osoby coraz młodsze. Mieliśmy pana, który w lipcu skończył 18 lat. Uzależniony jest od dopalaczy, narkotyków, hazardu, trzeci rok „chodzi” do trzeciej klasy gimnazjum. Także sytuacja nie jest ciekawa. Tych osób przybywa i niestety będzie przybywać – mówi Zenon Gielarek.