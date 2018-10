Nauczyciele zaprezentowali swój kunszt

[Zdjęcia] Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Leżajsku oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Leżajsku we współpracy z Muzeum Ziemi Leżajskiej zorganizowały 2 października już IX Powiatowy Przegląd Twórczości Nauczycieli. Ta barwna uroczystość jest świętem nauczycieli, którzy obok obowiązków pedagogicznych posiadają i realizują rozliczne talenty w kierunku wielu sztuk. W MZL można zapoznać się z efektami ich twórczej pasji.

Wszystkich uczestników i gości przywitał prezes ZNP w Leżajsku Krzysztof Chowaniec, a oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała Kierownik leżajskiej filii PBW Halina Szeliga. W uroczystości wzięli udział także burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański, dyrektor PBW w Rzeszowie Beata Michałuszko, Bogusława Wybraniec i Włodzimierz Nowak – asystenci społeczni poseł Krystyny Wróblewskiej, którym przypadło w udziale wręczanie pamiątkowych dyplomów nauczycielom-artystom.

– W życiu najważniejsza jest pasja i to należy przekazywać młodszym. Dziękuję Wam wszystkim za Wasze pasje, którymi się dzielicie i pracowitość. Tym wszystkim zarażacie młodzież i to musi zaowocować – podkreśliła z kolei kierownik Halina Szeliga. Podziękowania i słowa najwyższego uznania padły także z ust burmistrza Stefańskiego.

W tym roku zostali uhonorowani: Agnieszka Gnatek, Irena Jagustyn, Joanna Stępień, Barbara Kazak, Anna Krysa, Paweł Kupras, Monika Lizak, Maria Młynarska, Katarzyna Majkut, Barbara Kumięga, Anna Paluch, Magdalena Podobińska, Beata Prościak, Maria Sołek, Joanna Szewczyk, Bożena Szczepanik, Rozalia Świeżawska, Anna Węglarz, Małgorzata Wójcik i Halina Zygmunt.

Wielu nauczycieli miało okazje zaprezentować swoją twórczość podczas części artystycznej. Usłyszeć można było poezję Haliny Fedirko, Mariusza Tenerowicza, Anny Krysy, Haliny Zygmunt, Jolanty Szal-Mach i Magdaleny Podobińskiej. Wydarzenie zostało uświetnione występami uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Leżajsku. Balladę g-moll F. Chopina brawurowo wykonała niezwykle utalentowana pianistka Monika Paluch, a piosenki zaśpiewała Anna Paluch przy akompaniamencie Pawła Palucha.

Część druga uroczystości to zwiedzanie specjalnie otwartej wystawy, na której zaprezentowana jest twórczość nauczycieli. Można tam podziwiać prace manualne wykonane techniką guilingu, kolage, decoupage, bibułkarstwo, hafty: krzyżykowy, płaski richelieu, prace szydełkowe, malarstwo olejne, malarstwo akrylowe, fotografię artystyczną, a nawet ikony. Wystawę usytuowaną w oficynie po prawej stronie od wejścia głównego do muzeum będzie można zobaczyć do 3 listopada. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem.