Nauczyciele z Krzeszowa za granicą doskonalili swój angielski

Od 1 do 5 lipca 2019 dziewięcioro nauczycieli Szkoły Podstawowej w Krzeszowie wzięło udział w kursach języka angielskiego oraz w kursie metodycznym. Krzeszowscy pedagodzy kształcili się w Dublinie, na Malcie oraz na Cyprze.

Kursy odbywały się w ramach projektu „Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów”. Jolanta Konior, Halina Kuryś i Marian Zielonka uczestniczyli w kursie języka angielskiego organizowanym przez Linguaviva Centre w Dublinie. Podczas zajęć nauczyciele rozwijali umiejętność komunikacji w języku angielskim i poszerzali zasób słownictwa, czemu sprzyjała wielokulturowość grupy, której uczestnicy pochodzili z różnych krajów: Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii, Chin, Mongolii, Włoch, Chile. Nauczyciele ćwiczyli wymowę oraz powtarzali zagadnienia gramatyczne. Uzupełnieniem zajęć było zwiedzanie Dublina – poznawanie zabytków, historii i kultury stolicy Irlandii.

Cztery nauczycielki: Katarzyna Pokora, Anna Jaśkowska-Czop, Magdalena Skotnicka oraz Anna Szuryn uczestniczyły w szkoleniu językowym na Cyprze. Podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę językową English In Cyprus doskonaliły kompetencje językowe, czyli czytanie, mówienie i pisanie w języku angielskim, miały możliwość zapoznania się z historią i kulturą Cypru.

Z kolei nauczycielki języka angielskiego Iwona Hasiak i Katarzyna Andrasik wzięły udział w 21-godzinnym kursie metodycznym pod nazwą „Language Learning, Fun and Games – Language Teaching Methodology for Primary School”, który został zorganizowany przez Executive Training Institute w St. Julian’s na Malcie. Kurs ten obejmował wiele obszarów związanych z praktycznym nauczaniem języka angielskiego w szkole podstawowej, np. motywowanie uczniów do mówienia i czytania w języku angielskim, kreatywne nauczanie gramatyki angielskiej lub nowe sposoby na wykorzystanie narzędzi TIK, historyjek oraz piosenek na lekcjach. Wiele nowatorskich pomysłów, nazwy przydatnych stron internetowych wspomagających proces lekcyjny oraz inspirujące przykłady ćwiczeń nie tylko wzbogacą warsztat pracy nauczycielek języka angielskiego, lecz również przyczynią się do poprawy jakości nauczania języka angielskiego w naszej szkole.

Kursy te dały możliwość nauczycielom Szkoły Podstawowej w Krzeszowie podniesienia kwalifikacji, doskonalenia znajomości języka angielskiego, poznania historii i kultury anglojęzycznych europejskich krajów- Irlandii, Malty, Cypru. W swojej pracy z uczniami stosują elementy metody CLIL, realizują międzynarodowe projekty na platformie edukacyjnej eTwinning. Doskonalenie zawodowe i rozwój osobisty krzeszowskich pedagogów ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów. Swoją pracą i zaangażowaniem starają się pokazać, że nauka może być ciekawa i fascynująca, a jednocześnie przydatna w życiu.