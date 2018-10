Nauczyciele z Krzeszowa na europejskich szkoleniach

Sześcioro nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie wzięło udział w zagranicznych szkoleniach. Troje z pedagogów na Malcie doskonaliło swój język angielski, pozostała trójka we włoskim Soverato poznawała metody nauczania różnych przedmiotów w języku innym niż język ojczysty uczniów.

W szkoleniach zorganizowany w Valletcie na Malcie uczestniczyli Halina Kuryś, Jolanta Konior i Marian Zielonka. Nauczyciele z Krzeszowa wzięli udział w kursie nauki języka angielskiego na poziomie A1/A2 w Easy School Languages. Na zajęciach doskonalili umiejętności czytania, słuchania oraz mówienia w języku angielskim. Poznawali słownictwo i zasady gramatyki tego języka oraz próbowali stosować je w praktyce. Uczestniczyli także w zajęciach poświęconych historii, kulturze i sztuce Malty. Kurs był okazją nie tylko do usprawnienia komunikacji językowej, ale nauczyciele mogli także wymienić się doświadczeniami zawodowymi z pedagogami z innych krajów europejskich.

Z kolei Anna Jaśkowska – Czop, Katarzyna Pokora i Anna Szuryn wyjechały na szkolenie do południowych Włoch. Odbywało się ono w miejscowości Soverato w regionie Kalabria, a prowadził je trener z Hiszpanii będący nauczycielem języka angielskiego.

W zajęciach uczestniczyli również pedagodzy z Włoch i Hiszpanii.

– Nazwa szkolenia to „CLIL is practice”, polegało ono na omówieniu metod nauczania różnych przedmiotów w języku innym niż język ojczysty uczniów. Zajęcia miały głównie formę warsztatów i ćwiczeń praktycznych. Nazwa metody CLIL to skrót od wyrażenia Content and language integrated learning i oznacza zrównoważone, zintegrowane nauczanie treści programowych z danego przedmiotu równocześnie z nauczaniem języka obcego – wyjaśnia Katarzyna Pokora.

Szkolenie obejmowało oprócz zajęć w sali lekcyjnej również zajęcia terenowe polegające na przeprowadzaniu rozmów i wywiadów z mieszkańcami Soverato w celu zdobycia określonych informacji o kulturze, historii, problemach życia codziennego, problemach społecznych i ekonomicznych miejscowości.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Krzeszowie wzięli udział w wyjazdach w ramach projektu „Kreatywni nauczyciele ZS w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów” finansowanego ze środków PO WER w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.