Nauczyciele wyklęci

W ostatnich paru latach temat żołnierzy wyklętych był mocno eksponowany w prasie, literaturze i propagandzie. Nie obyło się bez kontrowersji w ocenie działań głównie poakowskiego podziemia. Dla przeciętnego odbiorcy najnowszej historii, żołnierze wyklęci to głównie ci, którzy z bronią stawali przeciw komunistycznej władzy. Ale z komunistami walczyli też ludzie bez użycia karabinu czy granatu, walczyli budując polską, patriotyczną świadomość.

Wśród takich wyklętych żołnierzy byli dwaj nauczyciele z Zasania: Dominik Głowacki i Mieczysław Wiktor. Warto o nich pamiętać.

Dominik Głowacki

Urodził się 16 sierpnia 1905 w Żabnie, pow. tarnobrzeski. Był synem Jana i Antoniny z d. Paluch. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Żabnie, kształci się w latach 1917–1919 w Szkole Realnej w Tarnobrzegu, potem uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Sokalu. Tam w 1925 roku uzyskał maturę i dyplom nauczyciela szkół powszechnych. Wpierw pracował jako nauczyciel kontraktowy w szkole w Złoczowie, a po zdaniu egzaminu nauczycielskiego jako nauczyciel pracował w Zbarażu do wybuchu wojny we wrześniu 1939 r.

W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. walczył ze swoim 52. pułkiem piechoty w rejonie Iłży. Jego jednostka została rozbita, a on ranny dostał się do niewoli niemieckiej. Ze szpitala, za pośrednictwem PCK w Kielcach, został zwolniony jako inwalida wojenny. W październiku 1939 r. powrócił do Żabna. Jesienią 1939 r. próbował bezskutecznie przedostać się do rodziny w Zbarażu, który znajdował się pod sowiecką okupacją. Jednak okazało się, że całą jego rodzinę NKWD wywiozło do łagrów. Od początku 1940 r. zamieszkał w Radomyślu i w tym roku oficjalnie został kierownikiem i nauczycielem szkoły powszechnej w tym miasteczku. Organizował tajne nauczania w gminie Radomyśl. W ramach Delegatury Rządu pełnił funkcję kierownika Komisji Oświaty i Kultury na gminę Radomyśl. Kolportował podziemną prasę, zwłaszcza „Odwet”, był członkiem Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii Krajowej. Latem 1944 r. był zastępcą dowódcy Szkoły Podchorążych Piechoty AK w Radomyślu. Jednocześnie, do rozwiązania AK 19 stycznia 1945 r., był komendantem AK w Radomyślu. Po wejściu wojsk sowieckich do Polski i objęciu władzy przez komunistów nie ujawnił swej działalności konspiracyjnej. Nadal pracował jako kierownik i nauczyciel szkoły podstawowej w Radomyślu. Działał w strukturach samorządowych w Radomyślu i powiecie tarnobrzeskim. Nie zaprzestał działalności niepodległościowej, najpierw funkcjonował latem 1945 r. w strukturach obwodu Tarnobrzeg podziemnej Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, a od jesieni 1945 r. został kierownikiem koła Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Radomyśl. Utworzył prężną sieć wywiadowczą na Zasaniu, złożoną z byłych żołnierzy AK. Kolportował antykomunistyczną podziemną prasę.

W lipcu 1946 r., po Leszku Popielu, który zagrożony aresztowaniem musiał opuścić teren Tarnobrzeskiego, przejął kierownictwo Rady WiN na powiat Tarnobrzeg. W tym okresie Głowacki prowadził działalność głównie propagandową i wywiadowczą.

12 lutego 1948 r. Urząd Bezpieczeństwa przeprowadził akcję pod kryptonimem „Iskra”, skierowaną przeciw strukturom WiN. W jej wyniku aresztowano wielu członków WiN w powiecie niżańskim i tarnobrzeskim. Tego dnia D. Głowacki został aresztowany na cmentarzu radomyskim na Zjawieniu. W czasie powtórnej rewizji dokonanej przez UB w dwa tygodnie po lutowych aresztowaniach w gospodarstwie Głowackiego w Żabnie ubowcy w szopie pod drewnem znaleźli archiwum Rady WiN Tarnobrzeg. W ręce UB wpadło ponad 500 stron dokumentów WiN-u, co skutkowało następnymi aresztowaniami w kręgach WiN. Po tej wpadce tarnobrzeskie Zrzeszenie Win, w wyniku masowych aresztowań, zostało rozbite i przestało funkcjonować.

D. Głowacki w więzieniu został poddany okrutnemu śledztwu. W trakcie przesłuchań był torturowany, bity i głodzony, w celu wymuszenia obciążających go zeznań. Śledztwo zakończono w czerwcu 1948. Wyrokiem rzeszowskiego Wojskowego Sądu Rejonowego został skazany na karę śmierci, pozbawienie wszelkich praw publicznych i obywatelskich oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. W dwa miesiące później wyrok kary śmierci złagodzono na 15 lat więzienia. W lutym 1949 r. został przetransportowany z Rzeszowa do więzienia we Wronkach. Prośby rodziny o ułaskawienie pozostawały bez odpowiedzi. Naczelnik więzienia we Wronkach w opinii o Głowackim napisał m.in.: W rozmowie na tematy polityczne dotychczas żadnej szczerości nie okazał, a do współwięźniów jest koleżeński i utrzymuje solidaryzm. Wyrok, który otrzymał uważa za krzywdzący. Ma również wątpliwości co do prasy, gdyż wątpi, czy prasa pisze prawdę.

Na podstawie amnestii, w 1956 roku Głowackiemu złagodzono karę do lat 10 więzienia, a potem, w wyniku starań rodziny, w połowie lipca 1956 r. został zwolniony z więzienia w Lesznie, w którym przebywał krótko od czerwca 1956 r.

Z więzienia wyszedł chory na gruźlicę. Do pracy w szkolnictwie nie wrócił z powodu zakazu wydanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Pracował jako robotnik, m.in. jako wagowy w Cukrowni Przeworsk. Następnie zamieszkał w Tarnowie, gdzie korzystał z pomocy udzielanej mu przez brata Mariana, gwardiana w klasztorze OO. Bernardynów. Od lipca 1959 aż do przejścia na emeryturę w 1973 był pracownikiem umysłowym w PSS „Społem” w Tarnowie. Zmarł po ciężkiej chorobie w 1989 r. w Tarnowie i tam został pochowany na Starym Cmentarzu. Żonaty z Zofią (z d. Ossolińska). Mieli syna Mariana, który zmarł na Syberii w 1940 roku, i syna Andrzeja urodzonego w 1947 r. w Polsce. Żona powróciła z zesłania 12 lutego 1946 r. Zmarła 6 czerwca 1972 w Tarnowie. 20 września 1993 r. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie unieważnił wydanym postanowieniem wyrok WSR Rzeszów z 11 czerwca 1948 r i przywrócił mu pełnię praw obywatelskich, uznając jego działalność za działanie na rzecz odzyskania niepodległości.

Mieczysław Michał Wiktor

Urodził się 15 września 1898 roku w Radomyślu nad Sanem, jako syn Ignacego i Anieli (z d. Maksymowicz). Ojciec był radomyskim murarzem, a matka zajmowała się domem. Ukończył szkołę powszechną w Radomyślu, a później uczył się w Seminarium Nauczycielskim w Rudniku n. Sanem. Został zaprzysiężony w konspiracyjnej patriotycznej Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1918 roku zaciągnął się ochotniczo do 4. pułku legionów. Wraz z kolegami z Rudnika wyjechał do Krakowa, skąd w sformowanym oddziale wyruszył na odsiecz Lwowa. Walczył z Ukraińcami w kilku potyczkach, a po skończonej batalii wrócił do Rudnika, aby kontynuować naukę w Seminarium Nauczycielskim. W czerwcu 1920 roku złożył końcowy egzamin i uznany został za „dojrzałego do pełnienia obowiązków nauczycielskich w publicznych szkołach ludowych pospolitych z językiem wykładowym polskim”. W sierpniu 1920 r. jako ochotnik po raz kolejny wstąpił do wojska, gdy Polsce zagrażała bolszewicka nawała. Z uwagi na stan zdrowia został przydzielony jako kompanijny szef zaopatrzenia do stacjonującego w Krakowie 5. pułku saperów. W bezpośrednich działaniach wojennych nie brał udziału.

W latach 1921-26 był słuchaczem Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wtedy studiował filologię polską, historię, filozofię i pedagogikę. W czasie pobytu w Krakowie przez dwa lata był studentem Szkoły Dramatycznej prof. Boguckiego. W tym czasie był także członkiem Akademickiego Koła Miłośników Dramatu Klasycznego. Wtedy grywał role dramatyczne w sztukach wystawianych w Krakowie. Na jego naukę nie mogli łożyć skromnie żyjący rodzice, mający na utrzymaniu sześcioosobową rodzinę, dlatego zarabiał jako nauczyciel w podkrakowskich Swoszowicach na czesne uniwersyteckie. W listopadzie 1926 roku sfinalizował pracę seminaryjną z języka polskiego. Po ukończeniu studiów ożenił się z Antoniną Wandą (z d. Okoń), najmłodszą siostrą księdza Eugeniusza Okonia, pochodzącego z Radomyśla. Z tego małżeństwa przyszedł na świat syn Mieczysław.

Jeszcze w czasach krakowskich związał się z ks. Okoniem, wstępując w 1926 r. do kierowanego przez niego Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego, partii gromadzącej małorolnych i bezrolnych chłopów. Stał się najbliższym współpracownikiem ks. Okonia. Redagował w tym czasie w Warszawie gazetę Stronnictwa „Chłopska Sprawa”. Gdy w 1928 roku ks. Okonia aresztowano, zastępował go Wiktor; prowadził sekretariat partii. W tym samym czasie bez powodzenia kandydował do Sejmu RP. Jego radykalizm społeczny i bliskie związki z ks. Eugeniuszem Okoniem stały się przeszkodą w uzyskaniu pracy w szkolnictwie. Do pracy w wyuczonym zawodzie został dopuszczony dzięki staraniom u prezydenta Mościckiego. Posadę nauczyciela otrzymał w Małkiewiczach w powiecie Wołkowysk na Wileńszczyźnie. W tamtejszej szkole pracował do września 1939 r., potem wrócił w rodzinne strony. Mieszkał w Woli Rzeczyckiej, gdzie od 1940 roku pracował jako kierownik miejscowej szkoły. Brał jednocześnie udział w tajnym nauczaniu w zakresie gimnazjum. Wtedy też został zaprzysiężony do Armii Krajowej. W tym czasie napisał niepublikowany nigdzie dramat o niemieckim ludobójstwie na Zasaniu zatytułowany „Ziemia w płomieniach”.

Po okupacji niemieckiej z zapałem zabrał się do organizowania szkolnictwa podstawowego w powiecie tarnobrzeskim, został też kierownikiem szkoły powszechnej w Dąbrowie Rzeczyckiej. Ale nowa władza nie była zgodna z jego ludowymi zapatrywaniami, uznał ją za antypolską i antydemokratyczną i że z nią należy walczyć. Późną jesienią 1945 roku został zwerbowany przez nauczyciela Dominika Głowackiego do niepodległościowej organizacji Wolność i Niezawisłość. Pisał raporty ze swego terenu o sytuacji w każdej dziedzinie życia społecznego i politycznego. Przekazał też wykaz członków PPR oraz listę osób aresztowanych przez Urząd Bezpieczeństwa i NKWD, których rodzinom należy udzielić materialnej pomocy. Raporty jego dotyczyły również sfałszowanego referendum w czerwcu 1946 roku. W swoim domu w Woli Rzeczyckiej przechowywał prasę konspiracyjną WiN.

Aresztowany został przez Urząd Bezpieczeństwa 1 kwietnia 1948 roku i osadzony w areszcie w Tarnobrzegu. Po tygodniu przewieziono go do więzienia na Zamku w Rzeszowie i poddano okrutnemu śledztwu. Ludność Zasania występowała z petycjami o uwolnienie Wiktora, wielce zasłużonego dla szkolnictwa tego regionu, a także dla organizacji życia społecznego wsi. Petycja mieszkańców Woli Rzeczyckiej i Kępy Rzeczyckiej nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, pozostała bez odpowiedzi. Śledztwo przeciwko Wiktorowi zakończono 24 kwietnia 1948 roku. Przed Wojskowym Sądem Rejonowym stanął M. Wiktor wraz z siedmioma towarzyszami w czerwcu 1948 r. Wyrokiem rzeszowskiego WSR z 16 lipca 1948 r. został skazany na 15 lat więzienia i przepadek całego mienia. Więziony był we Wronkach. Nie zwracał się do władz komunistycznych o łagodny wyrok ani o rewizję procesu, nie występował również do władz o ułaskawienie. Jego rodzina czyniła wiele zabiegów o zwolnienie go z więzienia, ale naczelnik więzienia wydał negatywną opinię o Wiktorze: …w czasie odbywania kary w tutejszym więzieniu zachowuje się mało poprawnie. Zachowaniem swoim wpływa ujemnie na innych więźniów (…) Do Polski Ludowej jest nadal wrogo ustosunkowany… Wiktor w więzieniu chorował na serce. Decyzją Najwyższego Sądu Wojskowego obniżono mu karę więzienia do 7 lat i polecono go zwolnić z odbywania kary. Na wolność wyszedł 13 października 1954 r. Po wyjściu z więzienia nie mógł pracować w swoim zawodzie. Przez kilka lat był sprzedawcą w wiejskim sklepiku. Dzięki m.in. staraniom mieszkańców zasańskich wsi, w 1961 roku wrócił do zawodu nauczycielskiego. Jako nauczyciel pracował do emerytury. Zajmował się pisarstwem; napisał pracę „Zwyczaje, obyczaje i legendy Radomyśla”, a także opowieści z Podlasia „Sąd nad Judaszem” i „Krzyżowa droga Augustyna S.” Żadna z tych prac nie została wydana drukiem. Publikował natomiast swoje teksty w miesięczniku rzeszowskim „Profile”. Podjął się pracy nad monografią Radomyśla, ale tego dzieła nie zdołał dokończyć przed śmiercią. Umarł 21 września 1982 roku, został pochowany na radomyskim cmentarzu na Zjawieniu.