Nauczyciele rozpoczęli strajk

We wszystkich publicznych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli, 8 kwietnia rozpoczął się strajk. Protestują też niektóre przedszkola i inne placówki oświatowe.

Akcja protestacyjna jest prowadzona w publicznych szkołach podstawowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 i 12. Do strajku przyłączyły się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (gimnazjum i liceum samorządowe), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, nr 2, nr 3, nr 6 Specjalnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących LO im. KEN, Centrum Edukacji Zawodowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a także przedszkola nr 2, 4, 11, 12 i 18.

Jeszcze przed rozpoczęciem protestu, niektóre szkoły informowały o możliwych utrudnieniach. 4 kwietnia specjalny komunikat wydał dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Tomasz Sekulski:

– W związku z planowanym od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania strajkiem pracowników oświaty mogą wystąpić trudności w funkcjonowaniu pracy szkoły. Bardzo proszę o wyrozumiałość i ewentualne zapewnienie opieki swoim dzieciom. Za wszelkie niedogodności z góry przepraszam. Na bieżąco będę Państwa informował o podejmowanych decyzjach za pośrednictwem strony internetowej szkoły. Proszę również o śledzenie informacji związanych ze strajkiem pracowników oświaty w mediach – napisał.

– W związku z informacjami podanymi w mediach o rozpoczęciu akcji strajkowej w dniu 08.04 2019 r., istnieje realna możliwość, że w dniu jutrzejszym nauczyciele naszej szkoły zgodnie z wynikami referendum przystąpią do akcji protestacyjnej. W takim wypadku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od dnia 08.04.2019 r. zostaną zawieszone. Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły w miarę możliwości zostaną objęci opieką – napisał z kolei Mariusz Potasz, dyr. LO im. KEN.

5 kwietnia specjalny komunikat wydał Podkarpacki Kurator Owiaty.

„W związku z pytaniami rodziców przypominam, że:

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki i z tego obowiązku nie zwalnia go przystąpienie nauczycieli do strajku. Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia.

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o trudnościach w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych rodziców dzieci i uczniów w formie np. oświadczenia, ogłoszenia na stronie www przedszkola/szkoły, wiadomości w e-dzienniku. Jednak zawiadomienie nie może sugerować rodzicom nieposyłania dzieci do przedszkola, do szkoły w tym czasie.

Zapewnienie opieki ma się odbywać zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno —wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, o przystąpieniu nauczycieli do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego oraz kuratora oświaty (kuratorium@ko.rzeszow.pl)”.

W poniedziałek w stalowowolskich szkołach pojawiało się niewielu uczniów, przeważnie od kilku do kilkunastu. Wyjątkiem była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11, do której przyszło ponad 200 uczniów.