Nasze drogie odpady

We wszystkich gminach powiatu stalowowolskiego wzrosły na początku 2020 r. ceny za wywóz odpadów komunalnych (w Radomyślu nad Sanem nastąpi to od 1 marca). I wszystko wskazuje na to, że w tym roku dojdzie do kolejnej podwyżki, jeśli nie zmieni się sytuacja na rynku surowców wtórnych, a ponadto – zgodnie z nowymi przepisami – od kwietnia do października śmieci trzeba będzie odbierać częściej, bo raz na dwa tygodnie, co nieuchronnie zwiększy koszty ponoszone przez gminy. A właściwie przez mieszkańców, bo to z ich opłat finansowany jest system gospodarki odpadami.

Ostatnie podwyżki były nieuchronne także dlatego, że znacząco wzrosła cena odbioru odpadów zmieszanych przez Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli – instalacji, do której trafiają śmieci z całego powiatu. Do końca 2019 r. było to 197 zł za tonę, a od 2020 r. jest 490 zł za tonę. W górę poszły też opłaty za zagospodarowanie odpadów z selektywnej zbiórki, np. plastik zdrożał ze 120 do 450 zł za tonę (wszystkie kwoty netto) oraz tzw. opłata marszałkowska (za każdą tonę odpadów złożonych na składowisku)…

Więcej na ten temat przeczytasz w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 9 (27.02.2020)