Napędzili Żubrom stracha

Koszykarze Stali Stalowa Wola nie sprostali Żubrom Leo-Sped Białystok w meczu 9. kolejki II ligi, ale swojej gry z faworyzowanym zespołem ze stolicy Podlasia wstydzić się nie muszą. Goście musieli zostawić na stalowowolskim dużo zdrowia, żeby odnieść zwycięstwo. Jeszcze sześć minut przed zakończeniem spotkania, po celnej „trójce” Kacpra Bejnara, przegrywali 71:73. W ostatnich minutach dało jednak o sobie znać doświadczenie i ligowe cwaniactwo graczy trenera Tomasza Kujawy, i to oni mogli się cieszyć z wygranej. Dla naszych koszykarzy była to dobra lekcja koszykówki i jeżeli wyciągną z niej odpowiednie wnioski, i uwierzą bardziej w swoje możliwości, to każdy następny rywal może mieć w Stalowej Woli problemy z zainkasowaniem dwóch punktów

STAL – ŻUBRY LEO-SPED 77:89 (23:21, 15:18, 22:22, 17:28)

STAL: Gumiński 18 (8 zb, 5 as.), Bandyga 13, Kaczmarski 11 (3×3), Łabuda 15 (4×3), Tabor 3 oraz Buczek 5 (1×3, 5 as.), Wojtanowicz 2, Bejnar 8 (2×3, 9 zb.), Szubart 2, Pietras.

ŻUBRY: Czosnowski 20 (3×3, 10 zb.), Misiewicz 20 (10 zb.), Wielechowski 8 (1×3), Zabielski 8, Wróblewski oraz Lewandowski 11 (2×3), Warszawski 8 (2×3), Szczerbatiuk 5 (1×3), Bombrych 5 (1×3), Parszewski 2.

Sędziowali: Bartosz Kosmala, Jakub Heród. Widzów 200.