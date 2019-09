Najzdolniejsi uczniowie z Niska dostali stypendia

[ZDJĘCIA] W środę, 25 września, podczas sesji Rady Miejskiej w Nisku przyznano stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy i miasta Nisko. Stypendia burmistrza otrzymało w tym roku 26 uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki nauczania oraz odznaczyło się wybitnymi osiągnięciami.

To już kolejny rok, kiedy burmistrz docenia osiągnięcia uczniów, motywując ich tym samym do dalszej pracy oraz do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań. Do ubiegania się o stypendium mieli prawo uczniowie, którzy ubiegłym roku szkolnym uczęszczali do klas VI, VII i VIII publicznych szkół podstawowych oraz III klas publicznych gimnazjów z terenu gminy i miasta Nisko. W tym roku otrzymało je dwunastu uczniów ze szkół podstawowych oraz czternastu z gimnazjów. By takie stypendium otrzymać, uczniowie ci musieli jednak spełnić odpowiednie warunki, takie jak uzyskanie wzorowej oceny z zachowania oraz średniej ocen z przedmiotów obowiązkowych minimum 5.6 dla uczniów gimnazjów i 5.8 dla uczniów szkół podstawowych lub osiągnięcie niższej średniej – odpowiednio 4.75 i 5.0 i uzyskanie tytułu laureata konkursów przedmiotowych, olimpiad lub zdobycie wybitnych osiągnięć sportowych.

Na uroczystym wręczeniu decyzji o przyznaniu stypendium, które odbyło się w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”, obecni byli wyróżnieni uczniowie wraz z rodzicami oraz radni Rady Miejskiej w Nisku i zaproszeni goście. Stypendia wręczali wspólnie burmistrz gminy i miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Marcin Folta, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Nisku Krzysztof Tabian oraz sekretarz gminy i miasta Nisko Małgorzata Jakubów.

Tegoroczne stypendia burmistrza otrzymali: Magdalena Rzekęć, Julia Puzio, Marcel Polański, Anna Witkiewicz, Wiktoria Glajch, Oliwia Szewczyk, Nikola Jędruszko, Małgorzata Chyła, Szymon Kosz, Karolina Kata, Maksymilian Tabian, Szymon Józefczyk, Julia Pietrzyk, Aleksandra Domańska, Bartłomiej Sikora, Katarzyna Rzeszutko, Aleksander Piekarz, Katarzyna Okleja, Marcin Kobylarz, Kinga Bienia, Aleksandra Haduk, Agnieszka Dąbek, Oliwia Skrzypek, Magdalena Chyła, Oliwia Głowińska i Jakub Rozwadowski.

Kamila Brzezińska