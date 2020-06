Najpierw tarapaty, a później strup…

Czy po meczu Stal – Olimpia, trener Stali, Szymon Szydełko miał podstawy do tego, by się radować? Raczej nie, a jednak na pomeczowej konferencji, mówił o dobrych nastrojach… Co jednak miał powiedzieć jego vis-a-vis, opiekun Olimpii, Adam Nocoń, który już stał przy płotku, już witał się z gąską, gdy w ostatnich sekundach spotkania, do akcji wkroczył Kacper Śpiewak i dwa razy przechytrzył jego obrońców, zabierając gościom pewno wydawałoby się zwycięstwo?

Adam Nocoń (trener Olimpii)

– Uważam, że był to dobry mecz, jak na spotkanie po tak długiej przerwie. Dużo w nim było fajnych elementów z obydwu stron, ale przyznaję, że mam wielki niedosyt. Jeżeli prowadzi się na boisku przeciwnika 2:0, to trzeba dowieźć zwycięstwo do końca. Niepotrzebnie chcieliśmy zdobyć trzecią bramkę. Wiem, że jeden punkt zdobyty w meczu z mocnym rywalem i na trudnym terenie, to cenna zdobycz, ale raz jeszcze powiem, że mam niedosyt, że nie potrafiliśmy do końca kontrolować przebiegu gry i dlatego ten wynik mnie nie satysfakcjonujące.

Szymon Szydełko (trener Stali)

– Jesteśmy w dobrych nastrojach, ponieważ udało nam się przełamać przeciwnika, który prowadził dwoma bramkami. Spotkanie od początku nie układało się po naszej myśli. Olimpia zdobyła bramkę, a chwilę wcześniej mieliśmy podobną sytuację, ale centymetrów zabrakło, żeby piłka znalazła się w bramce. No i wpadliśmy w tarapaty. Zaczęliśmy atakować, a rywal zaczął grać, co lubią najbardziej, czyli kontratakować przy dobrze zorganizowanej swojej obronie. Waliliśmy głową w mur. Kiedy zrobiło się 2:0, pojawił się jeszcze większy strup. Na szczęście dzięki zmianom, które przeprowadziliśmy, udało nam się wyrywać dwa punkty, które – uważam – będą ważne przy ustalaniu końcowej tabeli.