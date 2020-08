Najlepszym góralem kolarz Voster ATS Team

Patryk Stosz z Voster ATS Team został zwycięzcą klasyfikacji górskiej 77. Tour de Pologne.

Zwycięzca wyścigu Dookoła Bułgarii oraz inny kolarz Vostera ATS, Piotr Brożyna, jechali w największym krajowym wyścigu w reprezentacji Polski. 26-letni Stosz od pierwszego etapu był niezwykle aktywny. Inicjował ucieczki na trzecim i czwartym etapie, punktując na górskich premiach i w Krakowie, gdzie kończył się wyścig, mógł założyć koszulkę dla zwycięzcy klasyfikacji górskiej.

– Mocno przygotowywałem się do Tour de Pologne, bo bardzo zależało mi na tym starcie. Chciałem tutaj walczyć o koszulkę najlepszego „górala” i cieszę się, że ten plan udało mi się zrealizować – powiedział dla onet.sport, zmęczony, ale zadowolony reprezentant Polski. – To jest coś pięknego, udało mi się to pierwszy raz. To wyścig World Tour i to bardzo cenne. Nie da się nawet opisać, jak bardzo się cieszę.

Stosz w klasyfikacji górskiej zgromadził 62 pkt. Miejsce drugie zajął Kamil Gradek z CCC Polkowice (42 pkt), a trzeci był Australijczyk, Nathan Haas (36 pkt).

Zwycięzcą tegorocznego Tour de Pologne, został młody belgijski kolarz Remco Evenepoel z ekipy Deceuninck-Quick Step. Drig był Duńczyk Jakob Fuglsang z Astana Pro Team (strata 1:52), a trzeci Brytyjczyk Simon Yates (2:28). Patryk Stosz zajął w „generalce” 84. miejsce, a na 31. ukończył Tour de Pologne, inny zawodnik Voster, jadący w tym wyścigu w biało-czerwonym stroju, Piotr Brożyna. Do zwycięzcy stracił 8:54). Tylko dwóch Polaków zostało sklasyfikowanych wyżej. Rafał Majka (Bora-hansgrohe) był czwarty (3:09), a Kamil Małecki (CCC Team) był czwarty (3:12).

W tym samym czasie siódemka kolarzy Vostera ATS: Paweł Franczak, Paweł Cieślik, Sylwester Janiszewski, Mateusz Grabis, Jakub Murias, Adam Stachowiak, Wojciech Sykała, uczestniczyła w czteroetapowym Czech Tour (UCI 2.1), na starcie którego pojawiło się aż sześć zespołów World Team. Drużyna Voster ATS była jedynym polskim zespołem w wyścigu. Zwyciężył Australijczyk Damien Howson. Drugi, ze stratą 19 sekund był jego rodak Jack Bauer – obydwaj z australijskiej grupy Mitchelton-Scott – a trzeci Norweg Markus Hoelgaard (str. 29 sek.). Z naszych kolarzy najlepiej spisał się Paweł Cieślik, który zajął 51. miejsce (str. 6:24).

Teraz kolarzy Vostera ATS czeka start w Tour Bitwa Warszawska 1920 (5 etapów) oraz w Baltic Chain Tour na Estonii (3 etapy).

