Najlepsza ze Stali Boxing Team

Roksana Lechoszest ze Stali Stalowa Wola Boxing Team została najlepszą zawodniczką I Turnieju Bokserskiego pod patronatem Wójta Gminy Świlcza. W turnieju wzięło udział 43 zawodników z 15 klubów z województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Odbyło się 15 walk oficjalnych i 4 towarzyskie. Gościem specjalnym turnieju był pochodzący z Rzeszowa Łukasz Różański – zawody mistrz wagi ciężkiej – bokser zawodowy.

Roksana Lechoszest (kategoria wagowa do 69 kg) turniejowe zwycięstwo zapewniła sobie wygraną z Karoliną Kamińską z Ringu Busko-Zdrój. Walka miała jednostronny przebieg i zakończyła się werdyktem sędziowskim 3:0 dla zawodniczki trenera Rafała Toporowskiego.

Do Świlczy pojechał także Kamil Robótka, ale w swojej kategorii wagowej nie miał rywala i stoczył jedynie sparingowy pojedynek. Zabrakło natomiast na tym turnieju chorego Tobiasza Zarzecznego, ale kilka dni później, mistrz Polski młodzików w wadze 65 kg, wyjechał na zgrupowanie kadry narodowej kadetów do Myszkowa, a następnie na turniej do Iwano Frankowska na Ukrainie.

